Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Super League 2025-2026: Semen Padang vs Malut United Berakhir 2-2, Bhayangkara FC Sikat Persik Kediri 4-3!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |23:14 WIB
Hasil Super League 2025-2026: Semen Padang vs Malut United Berakhir 2-2, Bhayangkara FC Sikat Persik Kediri 4-3!
Simak hasil dua laga Super League 2025-2026 termasuk Semen Padang vs Malut United yang berakhir 2-2 (Foto: Instagram/@malutunitedfc)
A
A
A

HASIL Super League 2025-2026 yang digelar Jumat (20/2/2026) malam WIB sudah diketahui. Semen Padang berhasil menahan Malut United 2-2 sementara Bhayangkara FC menang 4-3 di markas Persik Kediri.

Laga Persik Kediri vs Bhayangkara FC berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur. Pertandingan tersebut berjalan begitu sengit karena kedua tim saling berbalas gol. 

Persik Kediri vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persikfcofficial)
Persik Kediri vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persikfcofficial)

Skuad Macan Putih harus bermain dengan 10 pemain setelah Kiko diganjar kartu merah di pengujung laga. Sementara hasilnya, Bhayangkara FC meraih kemenangan 4-3 atas tim tuan rumah. 

Kemenangan ini membuat Bhayangkara FC naik ke posisi kedelapan pada papan klasemen sementara dengan koleksi 32 poin. Sementara Persik masih terkunci di urutan ke-12 dengan 26 poin. 

Sementara itu, pertandingan antara Semen Padang vs Malut United yang berlangsung di Stadion Gelora Haji Agus Salim juga tak kalah seru. Lebih dari itu, pertandingan berjalan sangat dramatis. 

Laskar Kie Raha nyaris mencuri poin penuh dari kandang Semen Padang. Pasalnya, mereka sudah unggul 2-0 atas tuan rumah hingga laga memasuki menit ke-85. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/49/3202769/persija_jakarta_menang_2_1_atas_psm_makassar_di_pekan_ke_22_super_league_2025_2026-9owK_large.jpg
Hasil Persija Jakarta vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Menang 2-1, Macan Kemayoran Naik ke Posisi 2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/49/3202758/shin_tae_yong_tak_masalah_pemain_diaspora_berkarier_di_super_league_pssi-bivl_large.jpg
Respons Shin Tae-yong Banyak Pemain Diaspora yang Merumput di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/49/3202754/laga_persija_jakarta_vs_psm_makassar_masih_1_1_di_babak_pertama-3QN2_large.jpg
Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Skor Masih Sama Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/49/3202705/malut_united_membidik_tiga_poin_di_markas_semen_padang_demi_mewujudkan_target_finis_empat_besar-RNZk_large.jpeg
Malut United Bidik 3 Poin di Markas Semen Padang demi Target 4 Besar
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/20/11/1679161/patrick-kluivert-ingin-kembali-latih-timnas-indonesia-boh.webp
Patrick Kluivert Ingin Kembali Latih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/13/malut_united_membantai_persijap_jepara_4_0_dalam_l.jpg
Malut United Pertaruhkan Posisi Empat Besar, Waspada Ancaman Semen Padang!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement