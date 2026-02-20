Hasil Super League 2025-2026: Semen Padang vs Malut United Berakhir 2-2, Bhayangkara FC Sikat Persik Kediri 4-3!

Simak hasil dua laga Super League 2025-2026 termasuk Semen Padang vs Malut United yang berakhir 2-2 (Foto: Instagram/@malutunitedfc)

HASIL Super League 2025-2026 yang digelar Jumat (20/2/2026) malam WIB sudah diketahui. Semen Padang berhasil menahan Malut United 2-2 sementara Bhayangkara FC menang 4-3 di markas Persik Kediri.

Laga Persik Kediri vs Bhayangkara FC berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur. Pertandingan tersebut berjalan begitu sengit karena kedua tim saling berbalas gol.

Persik Kediri vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persikfcofficial)

Skuad Macan Putih harus bermain dengan 10 pemain setelah Kiko diganjar kartu merah di pengujung laga. Sementara hasilnya, Bhayangkara FC meraih kemenangan 4-3 atas tim tuan rumah.

Kemenangan ini membuat Bhayangkara FC naik ke posisi kedelapan pada papan klasemen sementara dengan koleksi 32 poin. Sementara Persik masih terkunci di urutan ke-12 dengan 26 poin.

Sementara itu, pertandingan antara Semen Padang vs Malut United yang berlangsung di Stadion Gelora Haji Agus Salim juga tak kalah seru. Lebih dari itu, pertandingan berjalan sangat dramatis.

Laskar Kie Raha nyaris mencuri poin penuh dari kandang Semen Padang. Pasalnya, mereka sudah unggul 2-0 atas tuan rumah hingga laga memasuki menit ke-85.