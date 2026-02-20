Malut United Bidik 3 Poin di Markas Semen Padang demi Target 4 Besar

Malut United membidik tiga poin di markas Semen Padang demi mewujudkan target finis empat besar (Foto: I.League)

PADANG – Malut United membidik tiga poin di markas Semen Padang pada pekan ke-22 Super League 2025-2026. Sebab, mereka menargetkan finis di posisi empat besar klasemen akhir.

Laga Semen Padang vs Malut United itu akan berlangsung di Stadion GOR H. Agus Salim, Kota Padang, Sumatra Barat. Duel dijadwalkan digelar Jumat (20/2/2026) pukul 21.00 WIB.

1. Lebih Diunggulkan

Pelatih Malut United, Hendri Susilo mengatakan, timnya memang lebih diunggulkan ketimbang Semen Padang. Akan tetapi, Ciro Alves dan kolega tidak boleh memandang remeh tim tuan rumah.

"Kami mewaspadai semua pemain Semen Padang. Saya selalu mengingatkan kepada pemain saat ini semua tim ingin menang," kata Hendri dilansir dari laman i.League, Jumat (20/2/2026).

"Untuk itu, jika kami tidak siap dan tidak fokus bisa terpeleset lagi,” sambung pria asal Sumatra Barat itu.