Link Live Streaming Persija Jakarta vs PSM Makassar di Super League 2025-2026, Klik di Sini!

Fabio Calonego ingin membawa Persija Jakarta menang atas PSM Makassar di Super League 2025-2026. (Foto: Persija.id)

LINK live streaming Persija Jakarta vs PSM Makassar di Super League 2025-2026 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Pemain Persija Jakarta Fabio Calonego menyatakan timnya menargetkan tiga poin saat melawan PSM Makassar.

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- sudah membedah kekuatan dan kelemahan tim tamu. Pertemuan kedua tim tercipta di pekan ke-22 Super League 2025-2026. Laga itu akan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta pada Jumat (20/2/2026) pukul 20.30 WIB.

1. Persija Jakarta Siap Tempur

Fabio Calonego mengatakan persiapan timnya berjalan cukup baik jelang melawan PSM Makassar. Kondisi ini menjadi modal cukup positif buat Persija Jakarta untuk laga nanti malam.

"Persiapan baik. Biar pun tidak memiliki banyak waktu. Dalam persiapan kami bisa istirahat dan belajar tentang lawan," ucap Fabio Calonego dalam konferensi pers jelang pertandingan.

2. Persija Jakarta Ingin Amankan 3 Poin

Pemain 28 tahun itu mengatakan Persija Jakarta akan berjuang keras untuk meraih hasil maksimal. Persija Jakarta pun diuntungkan dengan status tuan rumah yang akan mendapatkan dukungan suporter.

"Kami siap dan termotivasi (meraih 3 poin)," kata gelandang asal Brasil ini.