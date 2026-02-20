Shayne Pattynama Bicara Proses Adaptasi sang Rekan Anyar di Persija Jakarta Mauro Zijlstra

PEMAIN Persija Jakarta Shayne Pattynama menyatakan proses adaptasi Mauro Zijlstra berjalan cukup baik. Sebab, seluruh elemen di skuad Persija Jakarta membantu adaptasi pemain berposisi penyerang tersebut.

Mauro Zijlstra sudah menjalani debut saat skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- menang 1-0 atas Bali United dalam laga yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Minggu 15 Februari 2026 malam WIB.

1. Shayne Pattynama Bantu Proses Adaptasi Mauro Zijlstra

Shayne Pattynama bantu proses adaptasi Mauro Zijlstra. (Foto: Instagram/@persija)

Shayne Pattynama mengatakan Mauro Zijlstra tidak ada masalah dalam proses adaptasi dengan rekan setim di Persija Jakarta. Ia pun tidak sungkan membantu Mauro Zijlstra dalam proses adaptasi agar segera nyetel dengan Persija Jakarta.

"Baik, baik. Saya juga membantunya juga (Mauro Zijlstra). Ia juga beradaptasi dan saya membantu sebanyak mungkin apa yang bisa saya lakukan," kata Shayne Pattynama di Jakarta.

2. Mauro Zijlstra Wajib Raih Menit Bermain

Pemain Timnas Indonesia ini menyatakan cepat atau lambat Mauro Zijlstra pasti akan unjuk kualitas di Persija Jakarta. Terpenting, Mauro Zijsltra harus berusaha mendapatkan menit bermain.

"Ia juga melakukannya dengan baik dan dia senang berada di sini. Jadi, itu semua bagus," ucap Shayne Pattynama.