Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Shayne Pattynama Bicara Proses Adaptasi sang Rekan Anyar di Persija Jakarta Mauro Zijlstra

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |00:05 WIB
Shayne Pattynama Bicara Proses Adaptasi sang Rekan Anyar di Persija Jakarta Mauro Zijlstra
Mauro Zijlstra debut di laga Bali United vs Persija Jakarta. (Foto: instagram/@maurozijlstra)
A
A
A

PEMAIN Persija Jakarta Shayne Pattynama menyatakan proses adaptasi Mauro Zijlstra berjalan cukup baik. Sebab, seluruh elemen di skuad Persija Jakarta membantu adaptasi pemain berposisi penyerang tersebut.

Mauro Zijlstra sudah menjalani debut saat skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- menang 1-0 atas Bali United dalam laga yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Minggu 15 Februari 2026 malam WIB.

1. Shayne Pattynama Bantu Proses Adaptasi Mauro Zijlstra

Shayne Pattynama bantu proses adaptasi Mauro Zijlstra. (Foto: Instagram/@persija)
Shayne Pattynama bantu proses adaptasi Mauro Zijlstra. (Foto: Instagram/@persija)

Shayne Pattynama mengatakan Mauro Zijlstra tidak ada masalah dalam proses adaptasi dengan rekan setim di Persija Jakarta. Ia pun tidak sungkan membantu Mauro Zijlstra dalam proses adaptasi agar segera nyetel dengan Persija Jakarta.

"Baik, baik. Saya juga membantunya juga (Mauro Zijlstra). Ia juga beradaptasi dan saya membantu sebanyak mungkin apa yang bisa saya lakukan," kata Shayne Pattynama di Jakarta.

2. Mauro Zijlstra Wajib Raih Menit Bermain

Pemain Timnas Indonesia ini menyatakan cepat atau lambat Mauro Zijlstra pasti akan unjuk kualitas di Persija Jakarta. Terpenting, Mauro Zijsltra harus berusaha mendapatkan menit bermain.

"Ia juga melakukannya dengan baik dan dia senang berada di sini. Jadi, itu semua bagus," ucap Shayne Pattynama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/49/3202559/mauricio_souza-pngW_large.jpg
Mauricio Souza Tegaskan Persija Jakarta Siap Amankan Tiga Poin Kontra PSM Makassar di JIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/49/3202535/maxwell_souza-KU8V_large.jpg
Efek Magis JIS: Maxwell Souza Ambisius Bawa Persija Jakarta Tumbangkan PSM Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/49/3202516/persebaya_surabaya-7Hd9_large.jpg
Pantang Kendur di Bulan Ramadhan: Persebaya Surabaya Terus Matangkan Persiapan Jelang Lawan Persijap Jepara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/49/3202469/allano_lima-t1Wx_large.jpg
Allano Lima Tebar Ancaman: Persija Jakarta Siap Kudeta Persib Bandung dari Takhta Super League 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/19/49/1678637/motogp-tinggalkan-sirkuit-legendaris-phillip-island-di-australia-mulai-2027-gpq.webp
MotoGP Tinggalkan Sirkuit Legendaris Phillip Island di Australia Mulai 2027
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/19/massimiliano_allegri_kiri_dan_cesc_fabregas_semp.jpg
Anak-Anak dan Idiot! Ini Kata-Kata Pedas Allegri ke Fabregas yang Tertangkap Kamera
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement