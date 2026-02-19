Allano Lima Tebar Ancaman: Persija Jakarta Siap Kudeta Persib Bandung dari Takhta Super League 2025-2026

JAKARTA - Winger andalan Persija Jakarta, Allano Lima, melontarkan pernyataan bernada tantangan terkait peta persaingan gelar juara Super League 2025-2026. Usai membungkam Bali United di kandangnya, pemain asal Brasil ini mengirimkan peringatan serius kepada sang pemuncak klasemen, Persib Bandung, bahwa posisi mereka saat ini belum sepenuhnya aman.

Persija Jakarta sukses kembali ke jalur kemenangan setelah menumbangkan Bali United dengan skor tipis 1-0. Pertandingan krusial tersebut berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Minggu 15 Februari 2026 lalu.

Kemenangan itu membuat Persija Jakarta kini mengemas 44 poin dan bertengger di peringkat ketiga klasemen sementara Super League 2025-2026. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu kini hanya terpaut tiga angka dari Persib Bandung dan dua angka dari Borneo FC Samarinda yang menghuni posisi dua teratas.

1. Misi 13 Laga Final Menuju Puncak Klasemen

Situasi ini membuat Allano sangat percaya diri berbicara mengenai peluang perebutan gelar juara musim ini. Ia mengakui bahwa Persib Bandung memang tengah memimpin klasemen, namun menurutnya kompetisi masih menyisakan banyak waktu sehingga segala kemungkinan bisa terjadi.

Allano Lima. (Foto: Media Persija)

"Ya, kami tahu. Kami tahu mereka berada di peringkat pertama, tapi masih banyak hal yang bisa diraih di kompetisi ini. Kami masih punya 13 pertandingan, 13 final hingga akhir kompetisi," kata Allano saat ditemui wartawan di Jakarta, dikutip Kamis (19/2/2026).

Menurut Allano, klasemen saat ini diprediksi akan mengalami perubahan yang menguntungkan bagi Persija Jakarta. Pemain asal Brasil tersebut juga mengingatkan Macan Kemayoran adalah tim yang sangat tangguh, terlebih selisih poin dengan Persib Bandung kini hanya berjarak satu kemenangan saja.