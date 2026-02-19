Update Ranking Liga Indonesia Setelah Persib Bandung Menang 1-0 atas Ratchaburi FC: Melesat Tajam?

Ranking Liga Indonesia masih tertahan di peringkat 9 zona timur setelah Persib Bandung menang 1-0 atas Ratchaburi FC. (Foto: Persib.co.id)

UPDATE ranking Liga Indonesia setelah Persib Bandung menang 1-0 atas Ratchaburi FC di leg II 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 akan diulas Okezone. Persib Bandung menang 1-0 via gol Andrew Jung di menit 40 dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 18 Februari 2026 malam WIB.

Berkat kemenangan ini, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- memberikan tambahan 1000 poin bagi ranking Liga Indonesia di kompetisi antarklub Asia. Liga Indonesia saat ini menempati peringkat 18 di Asia dengan 27.049 poin.

Andrew Jung cetak gol tunggal kemenangan 1-0 Persib Bandung atas Ratchaburi FC. (Foto: Instagram/@persib)

Liga Indonesia kalah tipis dari Oman yang menempati peringkat 17 dengan 28.190 angka. Liga Indonesia masih berpeluang menggeser Oman, mengingat masih ada Dewa United yang eksis di AFC Challenge League 2025-2026.

1. Liga Indonesia Peringkat 9 Zona Timur

Sementara di zona timur, Liga Indonesia saat ini menempati peringkat sembilan dengan 27.049 poin. Sayangnya, Liga Indonesia masih terpaut jauh dari Liga Vietnam yang menduduki peringkat delapan dengan 38.020 angka.

Jika Liga Indonesia tetap menempati peringkat sembilan, Indonesia akan memiliki 1,5 wakil di AFC Champions League 2 2027-2028. Sebanyak 1,5 wakil yang dimaksud di sini adalah, satu tim langsung lolos ke fase grup, sedangkan satu tim lainnya lebih dulu turun di babak playoff.

Sementara di musim ini, Liga Indonesia hanya memiliki 0,5 wakil. Persib Bandung lolos ke fase grup AFC Champions League 2 2025-2026 via babak playoff setelah menang 2-1 atas Manila Digger.