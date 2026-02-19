Bojan Hodak: Persib Bandung Lolos Perempatfinal jika Main 11 Pemain Lawan Ratchaburi FC

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, bereaksi usai timnya tersingkir dari AFC Champions League 2 2025-2026. Bojan Hodak meyakini Persib Bandung akan lolos perempatfinal AFC Champions League 2 2025-2026 jika bermain dengan 11 personel saat melawan Ratchaburi FC di leg II 16 besar.

Persib Bandung meraih kemenangan 1-0 atas Ratchaburi FC pada pertandingan leg kedua yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu 18 Februari 2026. Meski menang, laju tim berjulukkan Pangeran Biru itu di kancah Asia harus terhenti.

Pasalnya, Persib Bandung kalah agregat dari Ratchaburi FC dengan skor 1-3. Dengan begitu, Thom Haye dan kawan-kawan gagal mengamankan tiket perempatfinal AFC Champions League 2 2025-2026.

1. Persib Bandung Bermain Lebih Baik

Andrew Jung cetak gol kemenangan 1-0 Persib Bandung vs Ratchaburi FC. (Foto: Instagram/@persib)

Bicara soal pertandingan, Bojan Hodak mengakui Persib Bandung sejatinya bermain baik sepanjang babak pertama. Buktinya, mereka berhasil mencetak gol lewat aksi Andrew Jung pada menit ke-40 dan menciptakan beberapa peluang.

“Saya pikir selama 45 menit kami bermain cukup baik. Mereka bertahan dengan 10 pemain, tetapi kami berhasil mencetak gol, ada satu gol kami yang dianulir, serta beberapa peluang lainnya,” kata Bojan Hodak dalam konferensi pers pascalaga.

Sayangnya, Persib Bandung harus bermain dengan 10 pemain setelah Uilliam Barros diganjar kartu merah di akhir babak pertama. Padahal, menurut Bojan Hodak, jika tampil dengan kekuatan penuh, skuadnya bisa meraih hasil yang lebih baik.