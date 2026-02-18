Hasil Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Leg II 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026: Pangeran Biru Gagal ke Perempatfinal meski Menang 1-0

BANDUNG – Persib Bandung merebut kemenangan 1-0 atas Ratchaburi FC di leg II babak 16 besar AFC Champions League (ACL) 2 2025-2026, pada Rabu (18/2/2026) malam WIB. Sayangnya, kemenangan di Stadion Gelora Bandung lautan Api (GBLA), Bandung tersebut tak mengantarkan pasukan Bojan Hodak lolos ke babak perempatfinal.

Sebab secara agregat, Persib tetap kalah 1-3 dari tim asal Thailand tersebut. Hal itu tak lepas dari kekalahan telak 0-3 kala Persib bermain di markas Ratchaburi FC pekan lalu.

Dengan begitu, langkah Persib di kompetisi Asia pada musim ini telah resmi berakhir. Meski begitu, Persib tetap layak mendapatkan apresiasi karena sudah mewakili Indonesia sejauh ini di AFC Champions League 2 2025-2026.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan langsung berjalan dalam tensi tinggi sejak peluit pertama dibunyikan. Persib Bandung dan Ratchaburi FC memeragakan permainan agresif dengan saling tekan demi memburu gol pembuka yang krusial bagi momentum pertandingan.

Pada menit ke-6, publik GBLA nyaris bersorak saat Persib mengoyak jala tim tamu. Sayangnya, wasit menganulir gol tersebut karena Berguinho sudah lebih dulu terjebak posisi offside sebelum mengeksekusi peluang.

Persib Bandung vs Ratchaburi FC. (Foto: Instagram/persib)

Ratchaburi FC tampak cukup kesulitan untuk mengembangkan permainan dan menciptakan peluang bersih di depan gawang tuan rumah. Solidnya barisan pertahanan Persib hingga menit ke-22 membuat tim asal Thailand tersebut belum mampu menebar ancaman berarti.

Persib kembali meningkatkan intensitas serangan dan memberikan ancaman serius pada menit ke-34. Namun, tembakan keras yang dilepaskan oleh Uilliam Barros masih melambung tipis di sisi gawang yang dikawal oleh Kampon Phatommakkakul.

Gempuran Maung Bandung akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-39. Berawal dari umpan matang Alfeandra Dewangga, Andrew Jung berhasil memaksimalkan peluang tersebut menjadi gol yang mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.