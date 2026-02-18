Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Link Live Streaming Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Leg II 16 Besar AFC Champions League 2 Malam Ini, Klik di Sini

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |17:49 WIB
Persib Bandung berjuang lolos perempatfinal AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)
LINK live streaming Persib Bandung vs Ratchaburi FC di leg II 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Sesuai jadwal, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- akan menjamu Ratchaburi FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Rabu 18 Februari 2026 pukul 19.15 WIB.

1. Persib Bandung Butuh Menang Selisih 4 Gol

Persib Bandung dalam misi mahasulit malam ini. Sebab, skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- wajib menang dengan selisih empat gol untuk lolos ke perempatfinal AFC Champions League 2 2025-2026.

Ratchaburi FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026 (Foto: AFC/Vachira Kalong)

Persib Bandung butuh kemenangan supertelak karena di laga pertama mereka kalah 0-3 dari Ratchaburi FC. Meski butuh kemenangan telak, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tidak gentar. Ia menilai apa pun bisa terjadi di sepakbola, termasuk melihat Persib Bandung menang selisih empat gol atas Ratchaburi FC.

"Skor 3-0 adalah hasil yang sulit untuk dibatalkan. Tapi, kamu tidak pernah tahu dalam sepakbola, semuanya mungkin. Jadi kita akan keluar, mencoba yang terbaik, dan saya harap mendapatkan hasil positif," kata Bojan Hodak, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung.

Bojan Hodak juga meminta Bobotoh untuk membirukan GBLA. Ia menilai dukungan penuh dari Bobotoh akan membantu Persib Bandung mengeluarkan performa terbaik.

2. Federico Barba Percaya Kualitas Persib Bandung

Bek Persib Bandung, Federico Barba, percaya dengan kualitas timnya. Ia berjanji Persib Bandung akan memberikan performa nomor wahid.

 

