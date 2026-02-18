Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Leg II 16 Besar AFC Champions League 2 Malam Ini, Live di RCTI!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |09:59 WIB
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Leg II 16 Besar AFC Champions League 2 Malam Ini, Live di RCTI!
Persib Bandung siap menghantam Ratchaburi FC di leg II 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 malam ini. (Foto: Persib.co.id)
JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC di leg II 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 sudah dirilis. Laga penuh gengsi ini akan dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Rabu (18/2/2026) pukul 19.15 WIB dan live di RCTI.

1. Bojan Hodak Minta Bobotoh Birukan GBLA

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, berharap Bobotoh memenuhi Stadion GBLA saat menjamu Ratchaburi FC. Menurutnya, hal tersebut akan membuat tim asal Thailand itu tampil di bawah tekanan. 

Sergio Castel beraksi di laga Ratchaburi FC vs Persib Bandung (Foto: AFC/Vachira Kalong)

Pertandingan ini layaknya laga hidup dan mati bagi Persib Bandung. Skuad berjulukkan Pangeran Biru itu wajib menang dengan skor minimal selisih empat dalam laga tersebut untuk lolos ke perempatfinal. Sebab, mereka menelan kekalahan 0-3 dari Ratchaburi FC pada leg I yang berlangsung di Thailand pada Rabu 11 Februari 2026.

Karena itu, Bojan Hodak berharap Persib Bandung dapat dukungan maksimal dari para Bobotoh di Stadion GBLA. Kehadiran suporter dapat memberikan tekanan lebih untuk Ratchaburi FC.

"Begini, saya harap stadion akan penuh. Karena setiap kali stadion penuh, itu tidak mudah bagi lawan, tidak mudah untuk bermain," kata Bojan Hodak dalam konferensi pers jelang laga.

"Tahun ini kami tidak pernah kalah di kandang. Di liga saya pikir kami selalu menang, di Liga Champions kami satu kali seri dan dua kali menang. Jadi, saya hanya berharap stadion akan penuh dan kemudian semuanya mungkin," sambung Bojan Hodak.

 

1 2
      
