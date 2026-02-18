Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Babak Pertama: Uilliam Barros Kartu Merah, Pangeran Biru Unggul 1-0

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |20:18 WIB
Hasil Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Babak Pertama: Uilliam Barros Kartu Merah, Pangeran Biru Unggul 1-0
Pemain Persib Bandung, Andrew Jung. (Foto: Instagram/andrewcadabra)
A
A
A

BANDUNG Persib Bandung berhasil unggul atas klub Thailand, Ratchaburi FC di babak pertama leg II 16 besar AFC Champions League (ACL) 2 2025-2026, pada Rabu (18/2/2026) malam WIB. Bermain di Stadion Gelora Bandung lautan Api (GBLA), Bandung, tim berjuluk Pangeran Biru itu tepatnya unggul 1-0 berkat gol Andrew Jung.

Setelah terus menekan tim tamu, Persib berhasil mencetak gol penting di menit 42. Gol tersebut jelas memberikan harapan bagi tim asuhan Bojan Hodak untuk mengejar defisit skor 0-3, hasil kekalahan dari leg pertama.

Meski agregat kini menipis menjadi 1-3, perjuangan Maung Bandung di GBLA, harus dibayar mahal dengan berkurangnya jumlah pemain di lapangan. Pasalnya di akhir babak pertama Uilliam Barros terkena kartu merah langsung usai melakukan pelanggaran.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan langsung berjalan dalam tensi tinggi sejak peluit pertama dibunyikan. Persib Bandung dan Ratchaburi FC memeragakan permainan agresif dengan saling tekan demi memburu gol pembuka yang krusial bagi momentum pertandingan.

Pada menit ke-6, publik GBLA nyaris bersorak saat Persib mengoyak jala tim tamu. Sayangnya, wasit menganulir gol tersebut karena Berguinho sudah lebih dulu terjebak posisi offside sebelum mengeksekusi peluang.

Persib Bandung
Persib Bandung

Ratchaburi FC tampak cukup kesulitan untuk mengembangkan permainan dan menciptakan peluang bersih di depan gawang tuan rumah. Solidnya barisan pertahanan Persib hingga menit ke-22 membuat tim asal Thailand tersebut belum mampu menebar ancaman berarti.

Persib kembali meningkatkan intensitas serangan dan memberikan ancaman serius pada menit ke-34. Namun, tembakan keras yang dilepaskan oleh Uilliam Barros masih melambung tipis di sisi gawang yang dikawal oleh Kampon Phatommakkakul.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/261/3202325/persib_bandung_vs_ratchaburi_fc-h4iy_large.jpg
Hasil AFC Champions League 2 2025-2026: Persib Bandung Terus Serang Ratchaburi FC, Skor Masih 0-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/261/3202292/persib_bandung-IldN_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Leg II 16 Besar AFC Champions League 2 Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/261/3202290/persib_bandung_berjuang_lolos_perempatfinal_afc_champions_league_2_2025_2026_persibcoid-LxG7_large.jpg
Link Live Streaming Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Leg II 16 Besar AFC Champions League 2 Malam Ini, Klik di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/261/3202191/persib_bandung_wajib_bangkit_di_leg_ii_16_besar_afc_champions_league_2_persibcoid-V08Z_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Leg II 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/18/51/1678263/atlet-olimpiade-musim-dingin-israel-dikecam-komentator-olahraga-dia-zionis-sejati-ogt.webp
Atlet Olimpiade Musim Dingin Israel Dikecam, Komentator Olahraga: Dia Zionis Sejati
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/18/nicolas_otamendi_vinicius_junior.jpg
Viral Nicolas Otamendi Pamer Tato Piala Dunia ke Vinicius Junior
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement