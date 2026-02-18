Hasil Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Babak Pertama: Uilliam Barros Kartu Merah, Pangeran Biru Unggul 1-0

BANDUNG – Persib Bandung berhasil unggul atas klub Thailand, Ratchaburi FC di babak pertama leg II 16 besar AFC Champions League (ACL) 2 2025-2026, pada Rabu (18/2/2026) malam WIB. Bermain di Stadion Gelora Bandung lautan Api (GBLA), Bandung, tim berjuluk Pangeran Biru itu tepatnya unggul 1-0 berkat gol Andrew Jung.

Setelah terus menekan tim tamu, Persib berhasil mencetak gol penting di menit 42. Gol tersebut jelas memberikan harapan bagi tim asuhan Bojan Hodak untuk mengejar defisit skor 0-3, hasil kekalahan dari leg pertama.

Meski agregat kini menipis menjadi 1-3, perjuangan Maung Bandung di GBLA, harus dibayar mahal dengan berkurangnya jumlah pemain di lapangan. Pasalnya di akhir babak pertama Uilliam Barros terkena kartu merah langsung usai melakukan pelanggaran.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan langsung berjalan dalam tensi tinggi sejak peluit pertama dibunyikan. Persib Bandung dan Ratchaburi FC memeragakan permainan agresif dengan saling tekan demi memburu gol pembuka yang krusial bagi momentum pertandingan.

Pada menit ke-6, publik GBLA nyaris bersorak saat Persib mengoyak jala tim tamu. Sayangnya, wasit menganulir gol tersebut karena Berguinho sudah lebih dulu terjebak posisi offside sebelum mengeksekusi peluang.

Persib Bandung

Ratchaburi FC tampak cukup kesulitan untuk mengembangkan permainan dan menciptakan peluang bersih di depan gawang tuan rumah. Solidnya barisan pertahanan Persib hingga menit ke-22 membuat tim asal Thailand tersebut belum mampu menebar ancaman berarti.

Persib kembali meningkatkan intensitas serangan dan memberikan ancaman serius pada menit ke-34. Namun, tembakan keras yang dilepaskan oleh Uilliam Barros masih melambung tipis di sisi gawang yang dikawal oleh Kampon Phatommakkakul.