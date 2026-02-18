Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Leg II 16 Besar AFC Champions League 2 Malam Ini

BANDUNG – Persib Bandung akan menjalani partai hidup mati dalam laga leg II babak 16 besar AFC Champions League (ACL) 2 2025-2026. Skuad asuhan Bojan Hodak dijadwalkan menjamu wakil Thailand, Ratchaburi FC, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Rabu (18/2/2026) pukul 19.15 WIB.

Tertinggal agregat 0-3 dari leg pertama, Maung Bandung membawa misi mustahil untuk membalikkan keadaan di hadapan pendukung sendiri. Karena itulah dapat diprediksi Persib bakal menggila demi mengejar ketertinggalan tersebut.

1. Amarah Pemain Jadi Modal Mentalitas Maung Bandung

Kekalahan telak di Thailand pekan lalu sempat memukul batin para pemain, namun pelatih Persib, Bojan Hodak menegaskan mentalitas anak asuhnya tidak perlu diragukan. Alih-alih terpuruk, rasa kecewa dan amarah justru menjadi bahan bakar utama bagi Thom Haye dan kawan-kawan untuk tampil menggila di leg kedua.

Pelatih asal Kroasia tersebut percaya bahwa para pemain sudah sadar sepenuhnya akan tanggung jawab mereka untuk tampil jauh lebih baik. Ia menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah memberikan performa terbaik di lapangan tanpa rasa takut.

"Sebenarnya secara mental Anda tidak perlu mempersiapkannya. Mereka tahu setelah pertandingan di sana, banyak dari mereka yang marah," ungkap Bojan Hodak dalam sesi konferensi pers, dikutip Rabu (18/2/2026).

Ratchaburi FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026 (Foto: AFC/Vachira Kalong)

"Banyak dari mereka yang kecewa dengan hasilnya dan mereka tahu bahwa mereka bisa berbuat lebih baik. Bagi saya yang penting adalah keluar, memainkan permainan terbaik mereka. Saya yakin hasilnya akan ada," tambahnya.

2. Manfaatkan Keangkeran GBLA

Misi mengejar selisih empat gol bukanlah perkara mudah, namun Persib memiliki modal berharga berupa catatan kandang yang impresif. Sepanjang musim 2025-2026, Persib belum pernah menelan kekalahan di GBLA, bahkan selalu menyapu bersih kemenangan di liga domestik.