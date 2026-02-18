Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil AFC Champions League 2 2025-2026: Persib Bandung Terus Serang Ratchaburi FC, Skor Masih 0-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |19:58 WIB
Hasil AFC Champions League 2 2025-2026: Persib Bandung Terus Serang Ratchaburi FC, Skor Masih 0-0
Persib Bandung vs Ratchaburi FC di AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Laman resmi Persib)
A
A
A

BANDUNGPersib Bandung sejauh ini masih kesulitan mencetak gol ke gawang Ratchaburi FC di babak pertama leg II 16 besar AFC Champions League (ACL) 2 2025-2026, pada Rabu (18/2/2026) malam WIB. Laga memasuki menit ke-30, Persib yang sejatinya terus menyerang masih tak mampu membobol gawang tim tamu hingga skor 0-0 masih bertahan.

Persib sejatinya sempat mencetak gol ketika laga baru berjalan enam menit. Sayangnya gol tersebut dianulir karena berada dalam posisi offside.

Setelahnya Persib terus menyerang, namun gol urung tercipta.

Berikut Susunan Pemain:

Persib Bandung XI: Teja Paku Alam; Frans Putros, Patricio Matricardi, Federico Barba, Alfeandra Dewangga; Berguinho, Thom Haye, Adam Alis, Eliano Reijnders; Andrew Jung, Uilliam Barros.

Pelatih: Bojan Hodak.

Ratchaburi FC XI: Kampon Phatomakkakul, Gabriel Kupa, Jonathan Khemdee, Daniel Ting; Pedro Placeres, Jesse Curan, Kristsananon Srisuwan, Jakkaphan Kaewprom; Denilson, Gleyson de Oliveira, Guilherme Ferreira.

Pelatih: Worrawoot Srimaka.

(Rivan Nasri Rachman)

Bola Okezone menyajikan berita sepak bola terkini, akurat, dan terpercaya dari dalam negeri maupun internasional. Dukung jurnalisme berkualitas dengan tetap mengikuti update tercepat kami setiap hari.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
