Hasil Leg II 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026: Persib Bandung Kesulitan Bobol Gawang Ratchaburi FC, Skor Masih 1-0

BANDUNG – Persib Bandung masih unggul 1-0 atas Ratchaburi FC hingga pertengahan babak kedua. Tim asuhan Bojan Hodak itu tampak kesulitan membobol gawang klub asal Thailand tersebut usai bermain dengan 10 pemain di babak kedua.

Laga Persib vs Ratchaburi FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) tersebut merupakan leg II babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Kini secara agregat Persib sejatinya masih tertinggal 1-3 dari Ratchaburi FC.

Persib Bandung vs Ratchaburi FC. (Foto: Instagram/persib)

Berikut Susunan Pemain:

Persib Bandung XI: Teja Paku Alam; Frans Putros, Patricio Matricardi, Federico Barba, Alfeandra Dewangga; Berguinho, Thom Haye, Adam Alis, Eliano Reijnders; Andrew Jung, Uilliam Barros.

Pelatih: Bojan Hodak.

Ratchaburi FC XI: Kampon Phatomakkakul, Gabriel Kupa, Jonathan Khemdee, Daniel Ting; Pedro Placeres, Jesse Curan, Kristsananon Srisuwan, Jakkaphan Kaewprom; Denilson, Gleyson de Oliveira, Guilherme Ferreira.

Pelatih: Worrawoot Srimaka.

(Rivan Nasri Rachman)

