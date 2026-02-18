Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ambisi Shayne Pattynama Jelang Debut di JIS, Siap Rasakan Atmosfer Magis Jakmania

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |18:36 WIB
Ambisi Shayne Pattynama Jelang Debut di JIS, Siap Rasakan Atmosfer Magis Jakmania
Pemain Persija Jakarta, Shayne Pattynama. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA – Penggawa Persija Jakarta, Shayne Pattynama, mengungkapkan antusiasme tingginya untuk segera menjajal rumput Jakarta International Stadium (JIS). Pemain naturalisasi Timnas Indonesia ini mengaku sudah sangat menantikan momen emosional tersebut mengingat dirinya belum pernah sekalipun mencicipi atmosfer stadion yang menjadi ikon baru bagi publik ibu kota tersebut.

Skuad Macan Kemayoran dijadwalkan akan kembali bermarkas di JIS saat menjamu PSM Makassar dalam laga lanjutan Super League 2025-2026, Jumat 20 Februari 2026. Pertemuan dua tim besar ini diprediksi akan berlangsung sengit, dan kehadiran Shayne di sektor pertahanan menjadi salah satu yang paling dinantikan oleh para pendukung setia Persija.

Shayne Pattynama juga mengatakan sangat antusias timnya kembali ke JIS. Hal itu pun akan menjadi sebuah pengalaman yang berkesan buatnya karena ia ingin merasakan langsung kemegahan stadion yang sering dibicarakan banyak orang tersebut.

"Itu akan menyenangkan. Itu adalah stadion yang bagus. Saya belum pernah ke sana, jadi saya sudah tidak sabar," kata Shayne Pattynama di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Shayne Pattynama debut di laga Persita vs Persija @s.pattynama
Shayne Pattynama debut di laga Persita vs Persija @s.pattynama

"Itu akan menjadi pengalaman pertama saya, jadi saya tidak sabar," tambahnya.

1. Menanti Ledakan Dukungan Jakmania di JIS

Shayne mengaku sudah menonton tayangan-tayangan Persija saat bermain di JIS dengan dukungan luar biasa dari suporter timnya, The Jakmania. Dia menilai suporter timnya memang selalu totalitas dalam memberikan dukungan dalam laga kandang maupun tandang, yang menjadi motivasi tambahan baginya di lapangan.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
