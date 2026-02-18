Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jordi Amat Bongkar Kunci Sukses Persija Jakarta Menang 1-0 atas Bali United

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |01:05 WIB
Jordi Amat Bongkar Kunci Sukses Persija Jakarta Menang 1-0 atas Bali United
Persija Jakarta menang 1-0 atas Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta. (Foto: Laman resmi Persija Jakarta)
PEMAIN Persija Jakarta Jordi Amat menyatakan kerja keras dan evaluasi adalah kunci kebangkitan timnya saat menang 1-0 atas Bali United di pekan ke-21 Super League 2025-2026. Berkat kemenangan ini, Persija Jakarta tetap terjaga dalam persaingan juara Super League 2025-2026.

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- kembali ke tren kemenangan setelah mengalahkan Bali United dengan skor 1-0. Laga itu berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Minggu 15 Februari 2026 malam WIB.

1. Persija Jakarta Gelar Evaluasi Setelah Kalah 0-2 dari Arema FC

Jordi Amat berpeluang bawa Persija Jakarta juara Super League 2025-2026. (Foto: Persija.id)
Jordi Amat berpeluang bawa Persija Jakarta juara Super League 2025-2026. (Foto: Persija.id)

Jordi Amat mengatakan skuad asuhannya langsung melakukan sederet evaluasi setelah kalah 0-2 dari Arema FC pada Minggu 8 Februari 2026 malam.

"Kerja keras, kerja keras. Kalian tidak bisa membayangkan berapa banyak jam kami berlatih, bekerja," kata Jordi Amat, Okezone mengutip dari laman Persija Jakarta, Rabu (18/2/2026).

"Menonton video, melakukan analisis setelah pertandingan. Jadi kami pantas mendapatkannya. Sangat bahagia," lanjut mantan kapten KAS Eupen ini.

2. Persija Jakarta Pantang Berpuas Diri

Mantan pemain Johor Darul Takzim itu mengatakan timnya tidak boleh berpuas diri dengan kemenangan atas Bali United. Persija Jakarta disebut Jordi Amat akan berbenah agar lebih baik dalam laga-laga ke depan karena kompetisi masih panjang.

 

