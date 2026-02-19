Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Respons Kecewa Andrew Jung Gagal Loloskan Persib Bandung ke Perempatfinal AFC Champions League 2 2025-2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |11:55 WIB
Respons Kecewa Andrew Jung Gagal Loloskan Persib Bandung ke Perempatfinal AFC Champions League 2 2025-2026
Andrew Jung gagal loloskan Persib Bandung ke perempatfinal AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Instagram/@andrewcadabra)
A
A
A

PENYERANG Persib Bandung, Andrew Jung, kecewa berat timnya tersingkir dari AFC Champions League 2 2025-2026. Padahal, Andrew Jung sudah sangat senang karena mendapat dukungan penuh dari Bobotoh dalam laga kandang melawan Ratchaburi FC di leg kedua babak 16 besar. 

Persib Bandung meraih kemenangan 1-0 saat menjamu Ratchaburi FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu 18 Februari 2026 malam WIB, Gol tunggal skuad berjuluk Pangeran Biru itu dicetak Andrew Jung pada menit ke-40. 

Andrew Jung cetak gol tunggal Persib Bandung ke gawang Ratchaburi FC. (Foto: Instagram/@persib)
Andrew Jung cetak gol tunggal Persib Bandung ke gawang Ratchaburi FC. (Foto: Instagram/@persib)

1. Persib Bandung Kalah Agregat 1-3 dari Ratchaburi FC

Meski meraih kemenangan, Persib Bandung dipastikan tersingkir dari AFC Champions League 2 2025-2026. Pasalnya, pasukan Bojan Hodak kalah agregat dari Ratchaburi FC dengan skor 1-3. Pangeran Biru kalah telak 0-3 dari klub Thailand itu pada leg pertama. 

“Tentu saya kecewa karena kami tidak lolos,” kata Andrew Jung dalam konferensi pers pascalaga.

Dalam laga tersebut, Persib Bandung harus bermain 10 pemain setelah Uilliam Barros diganjar kartu merah di pengujung babak pertama. Meski begitu, mereka tetap mampu memberikan perlawanan kendati tak ada gol tambahan yang tercipta di babak kedua. 

2. Andrew Jung Apresiasi Dukungan Bobotoh

Andrew Jung mengakui dukungan penuh dari para Bobotoh menyuntik semangat pemain di lapangan. Namun, skuad Pangeran Biru belum bisa mempersembahkan hasil manis karena gagal lolos ke babak perempatfinal. 

 

