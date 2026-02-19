Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Laga Persija Jakarta vs PSM Makassar Digelar saat Puasa Ramadhan, Shayne Pattynama Bicara Kesiapan Macan Kemayoran

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |03:05 WIB
Laga Persija Jakarta vs PSM Makassar Digelar saat Puasa Ramadhan, Shayne Pattynama Bicara Kesiapan Macan Kemayoran
Shayne Pattynama siap bawa Persija Jakarta menang atas PSM Makassar. (Foto: Instagram/@s.pattynama)
A
A
A

PERSIJA Jakarta akan menghadapi PSM Makassar pada bulan puasa. Shayne Pattynama pun bicara mengenai persiapan skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- jelang pertandingan pekan ke-22 Super League 2025-2026 tersebut. 

Duel Persija Jakarta kontra PSM Makassar akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Jumat 20 Februari 2026 pukul 20.30 WIB. Menariknya, ini akan menjadi laga pertama Macan Kemayoran bermain pada puasa Ramadhan 2026.

Shayne Pattynama siap turun di laga Persija vs PSM. (Foto: Instagram/@persija)
Shayne Pattynama siap turun di laga Persija vs PSM. (Foto: Instagram/@persija)

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada hari ini, Kamis (19/2/2026). Keputusan itu diambil melalui Sidang Isbat yang digelar Kementerian Agama pada Selasa 17 Februari 2026. Artinya, laga Persija Jakarta versus PSM Makassar berlangsung pada hari kedua Ramadan. 

1. Shayne Pattynama Optimistis Persija Jakarta Menang atas PSM Makassar

Bicara soal persiapan, Shayne Pattynama menegaskan persiapan Persija Jakarta tidak mengalami kendala. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu bahkan optimistis Macan Kemayoran bakal meraih poin penuh di JIS. 

“(Persiapan lawan PSM) Itu bagus. Kita berlatih tiap hari. Kita juga punya rencana permainan yang bagus. Kita sudah siap untuk bermain di kandang, di JIS, dan memenanginya,” ucap Shayne Pattynama kepada wartawan termasuk Okezone, Rabu 18 Februari 2026.

2 Shayne Pattynama Tak Sabar Main di JIS

Shayne Pattynama mengaku sudah tidak sabar tampil di JIS. Selama ini, ia baru merasakan atmosfer stadion tersebut di sana lewat cuplikan video pertandingan. Karena itu, ia penasaran dengan suasana yang akan diciptakan ribuan The Jakmania di stadion berkapasitas 82.000 penonton tersebut. 

“Itu akan menyenangkan. Itu adalah stadion yang bagus. Saya belum pernah ke sana, jadi saya sudah tidak sabar. Itu akan menjadi pengalaman pertama saya, jadi saya tidak sabar. Saya melihat banyak video mereka ketika bermain di JIS sebagai contohnya,” ucap Shayne Pattynama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/49/3202280/allano_lima_sadar_setiap_pertandingan_yang_dilakoni_persija_jakarta_sangat_penting-suIi_large.jpeg
Persija Jakarta Jamu PSM Makassar, Allano Lima: Kami Harus Cetak Poin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/49/3202304/shayne_pattynama-BPTN_large.jpg
Ambisi Shayne Pattynama Jelang Debut di JIS, Siap Rasakan Atmosfer Magis Jakmania
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/49/3202240/shayne_pattynama_memberi_tanggapan_bijak_terkait_persaingannya_dengan_dony_tri_pamungkas_di_persija_jakarta-QEsU_large.jpeg
Minim Menit Bermain di Persija Jakarta karena Dony Tri Pamungkas? Shayne Pattynama: Dia Pemain Bagus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/49/3202034/persija_jakarta_menang_1_0_atas_bali_united-K8iN_large.jpg
Jordi Amat Bongkar Kunci Sukses Persija Jakarta Menang 1-0 atas Bali United
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/18/11/1678231/mohamed-salah-sambut-datangnya-bulan-ramadan-bagikan-momen-kehangatan-di-rumah-bxh.webp
Mohamed Salah Sambut Datangnya Bulan Ramadan, Bagikan Momen Kehangatan di Rumah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/17/persib_bandung.jpg
Susunan Pemain Persib Vs Ratchaburi FC: Beckham Cadangan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement