Laga Persija Jakarta vs PSM Makassar Digelar saat Puasa Ramadhan, Shayne Pattynama Bicara Kesiapan Macan Kemayoran

PERSIJA Jakarta akan menghadapi PSM Makassar pada bulan puasa. Shayne Pattynama pun bicara mengenai persiapan skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- jelang pertandingan pekan ke-22 Super League 2025-2026 tersebut.

Duel Persija Jakarta kontra PSM Makassar akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Jumat 20 Februari 2026 pukul 20.30 WIB. Menariknya, ini akan menjadi laga pertama Macan Kemayoran bermain pada puasa Ramadhan 2026.

Shayne Pattynama siap turun di laga Persija vs PSM. (Foto: Instagram/@persija)

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada hari ini, Kamis (19/2/2026). Keputusan itu diambil melalui Sidang Isbat yang digelar Kementerian Agama pada Selasa 17 Februari 2026. Artinya, laga Persija Jakarta versus PSM Makassar berlangsung pada hari kedua Ramadan.

1. Shayne Pattynama Optimistis Persija Jakarta Menang atas PSM Makassar

Bicara soal persiapan, Shayne Pattynama menegaskan persiapan Persija Jakarta tidak mengalami kendala. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu bahkan optimistis Macan Kemayoran bakal meraih poin penuh di JIS.

“(Persiapan lawan PSM) Itu bagus. Kita berlatih tiap hari. Kita juga punya rencana permainan yang bagus. Kita sudah siap untuk bermain di kandang, di JIS, dan memenanginya,” ucap Shayne Pattynama kepada wartawan termasuk Okezone, Rabu 18 Februari 2026.

2 Shayne Pattynama Tak Sabar Main di JIS

Shayne Pattynama mengaku sudah tidak sabar tampil di JIS. Selama ini, ia baru merasakan atmosfer stadion tersebut di sana lewat cuplikan video pertandingan. Karena itu, ia penasaran dengan suasana yang akan diciptakan ribuan The Jakmania di stadion berkapasitas 82.000 penonton tersebut.

“Itu akan menyenangkan. Itu adalah stadion yang bagus. Saya belum pernah ke sana, jadi saya sudah tidak sabar. Itu akan menjadi pengalaman pertama saya, jadi saya tidak sabar. Saya melihat banyak video mereka ketika bermain di JIS sebagai contohnya,” ucap Shayne Pattynama.