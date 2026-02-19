Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Efek Magis JIS: Maxwell Souza Ambisius Bawa Persija Jakarta Tumbangkan PSM Makassar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |18:55 WIB
Efek Magis JIS: Maxwell Souza Ambisius Bawa Persija Jakarta Tumbangkan PSM Makassar
Pemain Persija jakarta, Maxwell Souza. (Foto: Instagram/emaxwellsouza)
A
A
A

JAKARTA - Penyerang Persija Jakarta, Maxwell Souza, menyambut dengan penuh sukacita kembalinya Macan Kemayoran ke Jakarta International Stadium (JIS) untuk menjamu PSM Makassar. Pemain asal Brasil tersebut menegaskan kembalinya mereka ke rumah sesungguhnya menjadi suntikan motivasi tambahan bagi tim untuk mengamankan poin penuh di hadapan pendukung sendiri.

Sesuai jadwal, bentrokan antara Persija Jakarta kontra PSM Makassar akan tersaji di JIS pada Jumat 20 Februari 2026 pukul 20.30 WIB. Pertandingan krusial ini merupakan laga pekan ke-22 dalam lanjutan kompetisi Super League 2025-2026.

Persija Jakarta akhirnya mengakhiri masa "musafir" mereka dan kembali ke ibu kota. Tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut bakal berkandang di JIS lagi setelah menanti selama lima bulan lamanya, di mana terakhir kali mereka merumput di stadion megah tersebut saat melawan Bali United pada 14 September 2025.

1. Kerinduan akan Atmosfer Luar Biasa Jakmania

“Kami sangat antusias dan senang bisa kembali ke rumah kami. Kami tahu bahwa Jakmania selalu menciptakan atmosfer luar biasa setiap kali kami bermain di JIS,” kata Maxwell, dikutip Kamis (19/2/2026).

Madura United vs Persija Jakarta, Maxwell Siuza. (Foto: Instagram/persija)
Madura United vs Persija Jakarta, Maxwell Siuza. (Foto: Instagram/persija)

Maxwell tak ingin menyia-nyiakan momentum kembalinya Persija ke Jakarta. Ia bertekad membawa timnya meraih kemenangan manis demi menyambut kembalinya Jakmania ke tribun JIS dengan senyuman lebar.

“Kami berharap bisa kembali ke JIS dengan kemenangan agar para suporter kembali merasakan kebahagiaan di kandang,” sambungnya dengan penuh semangat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/49/3202516/persebaya_surabaya-7Hd9_large.jpg
Pantang Kendur di Bulan Ramadhan: Persebaya Surabaya Terus Matangkan Persiapan Jelang Lawan Persijap Jepara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/49/3202469/allano_lima-t1Wx_large.jpg
Allano Lima Tebar Ancaman: Persija Jakarta Siap Kudeta Persib Bandung dari Takhta Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/261/3202427/andrew_jung_gagal_loloskan_persib_bandung_ke_perempatfinal_afc_champions_league_2_2025_2026_andrewcadabra-TuA9_large.jpg
Respons Kecewa Andrew Jung Gagal Loloskan Persib Bandung ke Perempatfinal AFC Champions League 2 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/49/3202263/shayne_pattynama_siap_bawa_persija_jakarta_menang_atas_psm_makassar_spattynama-UXmf_large.jpg
Laga Persija Jakarta vs PSM Makassar Digelar saat Puasa Ramadhan, Shayne Pattynama Bicara Kesiapan Macan Kemayoran
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/19/49/1678637/motogp-tinggalkan-sirkuit-legendaris-phillip-island-di-australia-mulai-2027-gpq.webp
MotoGP Tinggalkan Sirkuit Legendaris Phillip Island di Australia Mulai 2027
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/19/gerard_martin.jpg
Bek Barcelona Tolak Mentah-Mentah AC Milan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement