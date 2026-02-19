Efek Magis JIS: Maxwell Souza Ambisius Bawa Persija Jakarta Tumbangkan PSM Makassar

JAKARTA - Penyerang Persija Jakarta, Maxwell Souza, menyambut dengan penuh sukacita kembalinya Macan Kemayoran ke Jakarta International Stadium (JIS) untuk menjamu PSM Makassar. Pemain asal Brasil tersebut menegaskan kembalinya mereka ke rumah sesungguhnya menjadi suntikan motivasi tambahan bagi tim untuk mengamankan poin penuh di hadapan pendukung sendiri.

Sesuai jadwal, bentrokan antara Persija Jakarta kontra PSM Makassar akan tersaji di JIS pada Jumat 20 Februari 2026 pukul 20.30 WIB. Pertandingan krusial ini merupakan laga pekan ke-22 dalam lanjutan kompetisi Super League 2025-2026.

Persija Jakarta akhirnya mengakhiri masa "musafir" mereka dan kembali ke ibu kota. Tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut bakal berkandang di JIS lagi setelah menanti selama lima bulan lamanya, di mana terakhir kali mereka merumput di stadion megah tersebut saat melawan Bali United pada 14 September 2025.

1. Kerinduan akan Atmosfer Luar Biasa Jakmania

“Kami sangat antusias dan senang bisa kembali ke rumah kami. Kami tahu bahwa Jakmania selalu menciptakan atmosfer luar biasa setiap kali kami bermain di JIS,” kata Maxwell, dikutip Kamis (19/2/2026).

Madura United vs Persija Jakarta, Maxwell Siuza. (Foto: Instagram/persija)

Maxwell tak ingin menyia-nyiakan momentum kembalinya Persija ke Jakarta. Ia bertekad membawa timnya meraih kemenangan manis demi menyambut kembalinya Jakmania ke tribun JIS dengan senyuman lebar.

“Kami berharap bisa kembali ke JIS dengan kemenangan agar para suporter kembali merasakan kebahagiaan di kandang,” sambungnya dengan penuh semangat.