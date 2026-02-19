Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mauricio Souza Tegaskan Persija Jakarta Siap Amankan Tiga Poin Kontra PSM Makassar di JIS

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |21:25 WIB
Mauricio Souza Tegaskan Persija Jakarta Siap Amankan Tiga Poin Kontra PSM Makassar di JIS
Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, mematok target kemenangan mutlak saat menjamu PSM Makassar dalam lanjutan kompetisi Super League 2025-2026. Bertanding di Jakarta International Stadium (JIS) pada Jumat 20 Februari 2026 malam WIB, juru taktik asal Brasil tersebut bertekad memaksimalkan status tuan rumah guna menjaga posisi tim di papan atas klasemen.

Kepercayaan diri skuad Macan Kemayoran saat ini tengah membumbung tinggi menyusul kemenangan krusial 1-0 atas Bali United pada pekan lalu. Kondisi ini berbanding terbalik dengan sang tamu, PSM Makassar, yang datang dengan modal kurang apik setelah dipaksa menyerah 0-2 oleh Dewa United di laga terakhir mereka.

Mauricio Souza mengungkapkan bahwa persiapan Dony Tri Pamungkas dan kawan-kawan berjalan sangat lancar tanpa kendala berarti. Hal tersebut dipandang sebagai modal positif bagi Persija untuk meredam perlawanan skuad Juku Eja di hadapan ribuan Jakmania.

1. Motivasi Tinggi Menjalankan Rencana Taktis

"Semua yang di dalam rencana kita, tim punya motivasi tinggi untuk pertandingan besok," kata Mauricio Souza dalam konferensi pers, Kamis (19/2/2026).

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

Mantan pelatih Madura United itu menegaskan bahwa poin penuh adalah harga mati bagi Persija. Ia berharap anak asuhnya mampu menjaga konsistensi dan menampilkan performa terbaik sepanjang 90 menit pertandingan agar tidak kehilangan momentum di kandang sendiri.

 

