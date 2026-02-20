Meski Hancur Lebur, PSM Makassar Ogah Kalah dari Persija Jakarta di Super League 2025-2026!

Tomas Trucha tak mau PSM Makassar kehilangan poin melawan Persija Jakarta. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

PELATIH PSM Makassar Tomas Trucha mengakui timnya belum konsisten di Super League 2025-2026. Akan tetapi, mereka tidak mau kehilangan poin saat berhadapan dengan Persija Jakarta.

Pertemuan Persija Jakarta vs PSM Makassar tersaji dalam pekan ke-22 Super League 2025-2026. Laga itu akan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta pada Jumat (20/2/2026) pukul 20.30 WIB.

1. Duel Persija Jakarta vs PSM Makassar Dinantikan Banyak Pihak

Tomas Trucha mengatakan laga Persija vs PSM Makassar memang dinantikan banyak orang. Sebab, duel kedua tim diprediksi berjalan ketat meskipun posisi di klasemen cukup berbeda.

"Pertandingan yang bagus untuk besok (hari ini). Kedua tim yang mempunyai nama besar, antara Persija dan PSM Makassar," kata Tomas Trucha.

"Kedua tim ini mempunyai histori besar, atau sejarah yang besar," tambah juru taktik asal Republik Ceko ini.

Saat ini PSM Makassar berada di posisi ke-13 dengan mengumpulkan 23 poin. Sementara itu, Persija Jakarta menempati posisi ketiga klasemen sementara Super League 2025-2026. dengan 44 poin.