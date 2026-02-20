Advertisement
LIGA INDONESIA

Respons Shin Tae-yong Banyak Pemain Diaspora yang Merumput di Super League 2025-2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |21:39 WIB
Respons Shin Tae-yong Banyak Pemain Diaspora yang Merumput di Super League 2025-2026
Shin Tae-yong tak masalah pemain diaspora berkarier di Super League. (Foto: PSSI)
A
A
A

MANTAN pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menyatakan tidak masalah banyak pemain diaspora berkarier di Super League 2025-2026. Baginya, terpenting pemain-pemain tersebut bisa mendapatkan menit bermain.

Beberapa pemain diaspora yang memutuskan berkarier di kompetisi kasta teratas di Tanah Air di antaranya, Thom Haye, Ivar Jenner, Eliano Reijnders, Shayne Pattynama, Mauro Zijlstra dan lain-lain. Kehadiran mereka tentunya memberikan warna baru untuk Super League 2025-2026.

Thom Haye, salah satu pemain diaspora yang main di Super League 2025-2026.
Thom Haye, salah satu pemain diaspora yang main di Super League 2025-2026.

1. Selalu Dukung Keputusan Pemain Indonesia

Shin Tae-yong mengatakan setiap pemain sudah punya pertimbangan matang saat menentukan klub pilihan. Jadi, lebih baik mendukung penuh di mana pun para pemain asal Indonesia berkarier.

"Ya tidak masalah," kata Shin Tae-yong di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

2. Pemain Diaspora Wajib Unjuk Kualitas

Pria asal Korea Selatan itu mengatakan para pemain diaspora harus unjuk kualitas agar mendapatkan menit bermain. Ia menilai untuk menembus skuad utama memang tidak mudah meskipun pemain-pemain tersebut berlabel Timnas Indonesia.

Salah satunya Shayne Pattynama yang gabung Persija Jakarta di paruh musim. Ia kesulitan mendapatkan menit bermain karena kalah saing dari pemain muda Dony Tri Pamungkas.

 

Halaman:
1 2
      
