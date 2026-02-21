Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kini Berkarier di Indonesia, Shayne Pattynama Tak Sabar Kunjungi Kampung Halamannya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |19:42 WIB
Kini Berkarier di Indonesia, Shayne Pattynama Tak Sabar Kunjungi Kampung Halamannya
Shayne Pattynama tak sabar berkunjung ke kampung halamannya di Maluku (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA – Pemain Persija Jakarta, Shayne Pattynama, tak ragu membagikan soal kerinduannya pulang ke kampung halaman di Maluku. Hal ini bisa terwujud setelah berkarier di Indonesia.

Shayne sudah menantikan menginjakkan kaki di kampung halamannya tersebut. Hal itu bisa terwujud saat Persija melawan Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026 di Stadion Kie Raha, Ternate, pada 24 Februari 2026.

1. Darah Keturunan Maluku

Shayne Pattynama. (Foto: Instagram/persija)

Mantan pemain Buriram United itu memiliki darah keturunan Maluku dari mendiang ayahnya, Henry Pattynama. Nenek moyangnya diketahui berasal dari Pulau Haruku, Maluku Tengah. 

"Itu perasaan yang bagus. Saya pikir ini akan menjadi yang pertama kalinya bagi saya ke sana (Maluku Utara), jadi itu akan menyenangkan," kata Shayne dalam acara EA Sports FC Mobile Ngabuburit 2026: Ngabisin Waktu, Buru Hadiah ke Italia, di Jakarta, Sabtu (21/2/2026).

"Terpenting adalah untuk bermain dan menang. Tetapi, juga menyenangkan untuk melihat dan datang ke Maluku serta melihat tempat di sana," tambah pemain berusia 28 tahun itu.

 

Halaman:
1 2
      
