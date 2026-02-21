Ronald Koeman Jr Datang, 3 Pemain Asing Persib Bandung Ini Terpental?

RONALD Koeman Jr dikabarkan menjadi buruan Persib Bandung pada bursa transfer musim panas 2026. Menurut laporan media Belanda Voetbal International, Persib Bandung sangat berhasrat mendatangkan anak dari pelatih Timnas Belanda Ronald Koeman tersebut.

“Persib Bandung dari Indonesia tertarik merekrut kiper Ronald Koeman Jr dari Telstar. Di Persib Bandung saat ini terdapat sejumlah pemain berdarah Belanda seperti Marc Klok, Eliano Reijnders dan Thom Haye,” tulis Voetbal International.

Ronald Koeman Jr dikabarkan gabung Persib Bandung. (Foto: Voetbal International)

1. Persib Bandung Punya 13 Pemain Asing

Jika Ronald Koeman Jr datang pada musim panas 2026, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- otomatis harus melepas pemain asing di skuad mereka. Sebab, kehadiran Ronald Koeman Jr membuat Persib Bandung memiliki 13 pemain asing!

Di saat bersamaan, operator kompetisi Super League, iLeague, hanya mengizinkan masing-masing tim mendaftarkan 11 pemain asing. Alhasil, Persib Bandung harus melepas dua pemain asing, kecuali ada pemain yang rela hanya tampil di kompetisi antarklub Asia musim depan (dengan asumsi Persib Bandung kembali tampil di AFC Champions League 2 2026-2027).

2. Nama-Nama yang Berpotensi Dilepas Persib Bandung pada Musim Panas 2026

Jika harus mencoret pemain asing saat ini, siapa yang akan dilepas manajemen Maung Bandung? Pengamat sepakbola Tanah Air, Rais Adnan, mengatakan ada tiga nama yang kemungkinan dilepas Persib Bandung.

“Kalau misalnya Ronald Koeman Jr benar didatangkan, kemungkinan akan diplot sebagai kiper utama Persib Bandung. Harganya pastinya enggak main-main,” kata Rais Adnan dalam podcast Locker Room yang tayang di YouTube Official Okezone, Sabtu (21/2/2026).