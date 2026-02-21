Marc Klok Kembali Berlatih, Turun di Laga Persib Bandung vs Persita Tangerang?

KABAR baik datang untuk Persib Bandung menjelang mengarungi jadwal yang padat di Super League 2025-2026. Salah satu gelandang andalan mereka, Marc Klok, sudah kembali berlatih bersama skuad Maung Bandung.

Marc Klok memastikan kondisinya terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Ia merasa sudah siap kembali merumput setelah melalui masa pemulihan.

1. Fisik Marc Klok Jauh Lebih Baik

Pemain naturalisasi tersebut mengaku tak lagi merasakan nyeri di bagian yang sebelumnya mengalami cedera. Bahkan, pemain berusia 32 tahun itu menilai kondisi fisiknya saat ini jauh lebih baik dibanding sebelumnya.

"Kondisi ya, lumayan baik. Mungkin beberapa hari lagi saya gabung full sama tim lagi. Tidak ada rasa sakit, (terasa) lebih kuat," kata Marc Klok, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Sabtu (21/2/2026).

Meski demikian, Marc Klok menyadari dirinya belum sepenuhnya berada di level kebugaran pertandingan. Eks pemain Persija Jakarta itu masih membutuhkan waktu untuk mengembalikan sentuhan terbaiknya di atas lapangan.

2. Fokus Utama Marc Klok

Fokus utama Klok saat ini adalah meningkatkan kembali stamina serta kekuatan fisik secara menyeluruh. Marc Klok juga berupaya membangun kembali kepercayaan diri agar siap tampil maksimal di bawah arahan pelatih.