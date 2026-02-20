Penyerang Liverpool Hugo Ekitike Bicara Makna Ramadhan

PENYERANG Liverpool, Hugo Ekitike, bicara makna Bulan Suci Ramadhan untuknya dan keluarga. Ia sangat bersamangat akan menjalani puasa untuk pertama kalinya di Inggris.

Ekitike dibeli Liverpool dari Eintracht Frankfurt pada bursa transfer musim panas 2026 dengan mahar 95 juta Euro (setara Rp1,89 triliun). Sejauh ini, ia turun 35 kali dengan torehan 15 gol dan 4 assist.

1. Makna Ramadhan

Untuk pertama kalinya, Ekitike akan menjalani puasa di Inggris. Pria berpaspor Prancis itu lalu bicara seperti apa makna Bulan Suci Ramadhan untuknya.

"Saya pikir Ramadhan adalah bulan yang baik untuk lebih dekat dengan agama dan keluarga Anda, melakukan perbuatan baik, dan lebih suci dari biasanya," kata Ekitike di Instagram Liverpool @liverpoolfc, dikutip Jumat (20/2/2026).

"Tentu saja, saya berpuasa. Saya menghabiskan bulan yang indah dengan berpuasa. Menjamu tamu di rumah saya dan kami berbagi buka puasa bersama,” imbuh striker berusia 23 tahun tersebut.

Untungnya, Ekitike tidak akan berpuasa sendirian. Liverpool memiliki sejumlah pemain beragama Islam seperti Mohamed Salah dan Ibrahima Konate.