Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Penyerang Liverpool Hugo Ekitike Bicara Makna Ramadhan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |14:31 WIB
Penyerang Liverpool Hugo Ekitike Bicara Makna Ramadhan
Penyerang Liverpool Hugo Ekitike bicara soal makna Ramadhan untuknya (Foto: Instagram/@hekitike)
A
A
A

PENYERANG Liverpool, Hugo Ekitike, bicara makna Bulan Suci Ramadhan untuknya dan keluarga. Ia sangat bersamangat akan menjalani puasa untuk pertama kalinya di Inggris.

Ekitike dibeli Liverpool dari Eintracht Frankfurt pada bursa transfer musim panas 2026 dengan mahar 95 juta Euro (setara Rp1,89 triliun). Sejauh ini, ia turun 35 kali dengan torehan 15 gol dan 4 assist.

1. Makna Ramadhan

Hugo Ekitike di laga Liverpool vs Brighton. (Foto: Premier League)

Untuk pertama kalinya, Ekitike akan menjalani puasa di Inggris. Pria berpaspor Prancis itu lalu bicara seperti apa makna Bulan Suci Ramadhan untuknya.

"Saya pikir Ramadhan adalah bulan yang baik untuk lebih dekat dengan agama dan keluarga Anda, melakukan perbuatan baik, dan lebih suci dari biasanya," kata Ekitike di Instagram Liverpool @liverpoolfc, dikutip Jumat (20/2/2026).

"Tentu saja, saya berpuasa. Saya menghabiskan bulan yang indah dengan berpuasa. Menjamu tamu di rumah saya dan kami berbagi buka puasa bersama,” imbuh striker berusia 23 tahun tersebut.

Untungnya, Ekitike tidak akan berpuasa sendirian. Liverpool memiliki sejumlah pemain beragama Islam seperti Mohamed Salah dan Ibrahima Konate.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/45/3202420/arsenal-UO1D_large.jpg
Arsenal Ditahan Imbang Wolves, Mikel Arteta Beri Peringatan ke Pemain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/45/3202409/mikel_arteta_bicara_soal_tekanan_raih_gelar_liga_inggris_2025_2026_usai_arsenal_ditahan_wolverhampton_wanderers-05Pw_large.jpg
Wolverhampton vs Arsenal Berakhir 2-2, Mikel Arteta Bicara Tekanan Raih Gelar Liga Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/45/3201792/chelsea_vs_liverpool-i92w_large.jpg
Malam Ini! Link Live Streaming Chelsea vs Liverpool di WSL 2025-2026 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/45/3201440/elkan_baggott-Rznm_large.jpg
2 Alasan Elkan Baggott Tak Jadi Dipinjamkan Pelatih Ipswich Town
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/19/50/1678673/naoya-inoue-sabet-boxer-of-the-year-untuk-ke9-kali-tantang-nakatani-di-2026-kof.webp
Naoya Inoue Sabet Boxer of the Year untuk Ke-9 Kali, Tantang Nakatani di 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/18/pemain_psm_makassar_ricky_pratama_dilaporkan_ke_po.jpg
Tersandung Kasus, Ricky Pratama Dicoret dari Skuad PSM Makassar Lawan Persija Jakarta
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement