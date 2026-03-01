Hasil Manchester United vs Crystal Palace di Liga Inggris 2025-2026: Menang Comeback 2-1, Iblis Merah Naik ke Posisi 3!

Manchester United menang 2-1 atas Crystal Palace di pekan ke-28 Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Instagram/@manutd)

MANCHESTER – Hasil Manchester United vs Crystal Palace di Liga Inggris 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Minggu (1/3/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Iblis Merah.

Crystal Palace unggul duluan lewat gol Maxence Lacroix (4’). Namun, Man United membalas di babak kedua lewat penalti Bruno Fernandes (57’) dan sundulan Benjamin Sesko (65’).

Bruno Fernandes menyamakan skor laga Manchester United vs Crystal Palace 1-1 (Foto: Premier League)

Jalannya Pertandingan

Tempo lambat tercipta di awal laga. Namun, Palace sudah unggul di menit keempat! Umpan tendangan penjuru Brennan Johnson langsung ditanduk Lacroix dengan bebas untuk membuka skor 1-0.

Alih-alih memburu gol, Man United nyaris kemasukan lagi di menit ke-12. Untungnya, Senne Lammens bisa menepis tembakan Ismaila Sarr dari dalam kotak penalti.

Hingga menit ke-25, Man United belum sama sekali membahayakan gawang Palace. Peluang pertama didapat dari sundulan Harry Maguire yang bisa dihalau bek di mulut gawang pada menit ke-32.

Kans datang lagi dari sundulan Sesko di menit ke-38 tapi masih bisa ditangkap Dean Henderson. Ia lalu dengan brilian menepis eksekusi tendangan bebas Bruno di menit ke-42.

Selang semenit, sundulan Casemiro melenceng tipis. Man United panas jelang istirahat. Sayangnya, mereka kehabisan waktu. Skor 1-0 untuk keunggulan Crystal Palace bertahan hingga rehat.

Usai istirahat, Man United mencoba mencari gol cepat. Sundulan Casemiro di menit ke-48 sayangnya masih melambung di atas mistar gawang Henderson. Tandukan Sesko di menit ke-50 juga masih lemah.

Man United dapat penalti setelah Lacroix melanggar Matheus Cunha di menit ke-52. Sang pencetak gol dikartu merah! Eksekusi Bruno dengan mulus membobol gawang lawan di menit ke-57. Skor 1-1!