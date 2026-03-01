Link Live Streaming Arsenal vs Chelsea di Liga Inggris 2025-2026 Malam Ini: The Gunners Tergelincir?

LONDON – Link live streaming Arsenal vs Chelsea di Liga Inggris 2025-2026 sudah diketahui. Anda bisa menemukannya di akhir artikel ini.

Laga Arsenal vs Chelsea itu akan digelar di Stadion Emirates, London, Inggris, Minggu (1/3/2026) pukul 23.30 WIB. Gengsi dipertaruhkan antara sesama dua klub papan atas di ibu kota.

1. Klasemen Liga Inggris 2025-2026

Arsenal saat ini menempati puncak klasemen Liga Inggris 2025-2026 dengan 61 poin dari 28 laga. Sementara, Chelsea menghuni tangga kelima dengan 45 angka dari 27 laga.

The Blues memang bukan pesaing langsung melainkan Manchester City. The Citizens duduk di urutan dua dengan 59 poin dari 28 pertandingan. Artinya, sekali Arsenal tergelincir, mereka siap ambil alih!

Maka dari itu, laga kontra Chelsea dipandang krusial dan menentukan buat Arsenal. Arteta sayangnya tidak beranggapan demikian.

“Saya tidak yakin (laga di bulan) Maret akan seperti itu (menentukan). Tapi, ini akan jadi sangat penting untuk apa yang akan terjadi pada April dan Mei,” kata Arteta, dikutip dari laman resmi Arsenal, Minggu (1/3/2026).