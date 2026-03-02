Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pelatih Crystal Palace Protes soal Penalti, Fans Manchester United: Menang Merayakan, Kalah Menjelaskan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |11:48 WIB
Pelatih Crystal Palace Protes soal Penalti, Fans Manchester United: Menang Merayakan, Kalah Menjelaskan!
Bruno Fernandes bantu Manchester United menang 2-1 atas Crystal Palace. (Foto: Laman resmi Manchester United)
A
A
A

PELATIH Crystal Palace Oliver Glasner protes soal hadiah penalti yang diberikan wasit saat menghadapi Manchester United di pekan ke-28 Liga Inggris 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Old Trafford, Minggu 1 Maret 2026 malam WIB. Juru taktik asal Austria itu mengatakan hadiah penalti yang diberikan wasit untuk Manchester United mengubah jalannya pertandingan.

Dalam laga semalam, The Eagles -julukan Crystal Palace- unggul lebih dulu ketika laga baru berjalan empat menit. Crystal Palace membuka keunggulan via sundulan Maxence Lacroix, memanfaatkan umpan Brennan Johnson.

1. Manchester United Bangkit di Babak Kedua

Manchester United mendapat angin segar di awal babak kedua. Wasit Chris Kavanagh yang memimpin pertandingan memberi kartu merah langsung kepada bek Crystal Palace, Maxence Lacroix.

Maxence Lacroix dikartu merah karena melanggar winger Manchester United, Matheus Cunha, di area pertahanan Crystal Palace. Tak hanya menghukum kartu merah, wasit juga menghadiahkan penalti kepada Manchester United.

Bruno Fernandes cetak gol pembuka Manchester United ke gawang Crystal Palace. (Foto: Premier League)
Bruno Fernandes cetak gol pembuka Manchester United ke gawang Crystal Palace. (Foto: Premier League)

Hadiah penalti kemudian dieksekusi Bruno Fernandes pada menit 57. Skor berubah 1-1. Berselang delapan menit, Manchester United berbalik unggul 2-1.

Umpan silang Bruno Fernandes disundul Benjamin Sesko. Skor 2-1 untuk keunggulan Manchester United bertahan hingga akhir laga.

 

