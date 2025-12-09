5 Klub yang Berpotensi Jadi Pelabuhan Baru Mohamed Salah, Nomor 1 Favorit dari Arab Saudi

ADA 5 klub yang berpotensi jadi pelabuhan baru Mohamed Salah menarik untuk dibahas. Hal itu tak terlepas dari krisis internal yang tengah melanda Liverpool setelah pelatih Arne Slot mencoret Mohamed Salah dalam beberapa laga terakhir.

Terbaru, Salah tak dibawa skuad Liverpool yang akan bertandang melawan Inter Milan di matchday keenam Liga Champions, Rabu 10 Desember 2025 dini hari WIB. Keputusan ini adalah reaksi klub setelah Salah secara terbuka menyatakan perasaannya ke publik dan mengungkapkan keretakan hubungannya dengan Slot setelah dicadangkan dalam tiga pertandingan Liga Inggris berturut-turut.

Slot membenarkan pencoretan Salah adalah respons tim terhadap komentar sang pemain. Dengan hubungan yang memanas, spekulasi mengenai kepergian sang Raja Mesir dari Anfield semakin kencang.

Andai Salah pergi dari Liverpool, maka ada sejumlah klub yang dikabarkan tertarik dengan bintang Timnas Mesir tersebut. Penasaran klub mana saja?

5 Klub yang Berpotensi Jadi Pelabuhan Baru Mohamed Salah, Mengutip dari Give Me Sport:

1. Al Ittihad

Klub yang berbasis di Jeddah ini menjadi favorit terdepan untuk mendapatkan tanda tangan Salah. Meski belum sefenomenal klub Saudi lain, Al Ittihad memiliki proyek ambisius yang menarik, diisi nama-nama besar seperti Karim Benzema, NGolo Kante, dan mantan rekan setim Salah, Fabinho.

Mengingat rekam jejak Salah dalam mengangkat performa tim, kepindahannya ke Al Ittihad dapat membantu mereka mewujudkan ambisi sesungguhnya di Timur Tengah.

2. Al Nassr

Cristiano Ronaldo cetak hattrick di laga Al Nassr vs Rio Ave. (Foto: Instagram/alnassr)

Bayangkan trisula maut yang terdiri dari Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, dan Mohamed Salah. Al Nassr menawarkan narasi abadi ini jika Salah memilih bergabung.

Meskipun ada pertanyaan tentang potensi gesekan antara Salah dan Mane mengingat perselisihan mereka di masa lalu, skenario bersatunya para pemain top dunia di Al Nassr membuat klub ini menjadi opsi yang sangat menarik.