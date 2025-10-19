Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Laga Liverpool vs Manchester United Momentum Kebangkitan Mohamed Salah di Liga Inggris 2025-2026?

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 19 Oktober 2025 |11:28 WIB
Laga Liverpool vs Manchester United Momentum Kebangkitan Mohamed Salah di Liga Inggris 2025-2026?
Mohamed Salah kala membela Liverpool. (Foto: Liverpool)
BIG match akan tersaji di Liga Inggris 2025-2026 malam ini dengan mempertemukan Liverpool vs Manchester United. Akankah laga ini jadi momentum kebangkitan Mohamed Salah di Liga Inggris musim ini.

Apalagi, Salah akan jalani laga Liverpool vs Manchester United di markasnya sendiri, yakni Stadion Anfield, pada Minggu (19/10/2025) pukul 22.30 WIB. Dia tentu berambisi membawa Liverpool amankan poin penuh.

Mohamed Salah menangis usai laga Liverpool vs PSG (Foto: X/@brfootball)

1. Liverpool vs Manchester United

Jelang laga ini, Liverpool ukir tren negatif. Mereka kalah di 3 laga beruntun dalam berbagai kompetisi pada musim ini.

Pertama, Liverpool disikat Crystal Palace dengan skor 1-2 dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026. Kemudian, The Reds -julukan Liverpool- juga kalah 0-1 dari Galatasaray di Liga Champions 2025-2026.

Lalu, pada awal Oktober 2025, Liverpool kalah lagi. Kali ini, Chelsea yang beri penderitaan ke Liverpool. Chelsea menang 2-1. Hasil ini membuat Liverpool kini hanya menduduki posisi ketiga di klasemen dengan 15 poin.

Lantas, bagaimana dengan Man United? performa mereka juga masih tak konsisten. Dari 7 laga yang telah dijalani, Man United bahkan baru menang 3 kali. Sisanya, mereka imbang 1 kali dan kalah 3 kali.

Hasil ini membuat Man United tercecer dari 10 besar klasemen. Mereka hanya menempati posisi ke-11 dengan 10 poin.

 

