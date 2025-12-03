Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kalahkan Cristiano Ronaldo, Erling Haaland Manusia Tercepat yang Cetak 100 Gol di Liga Inggris!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |08:17 WIB
Kalahkan Cristiano Ronaldo, Erling Haaland Manusia Tercepat yang Cetak 100 Gol di Liga Inggris!
Pemain Manchester City, Erling Haaland. (Foto: Instagram/mancity)
LONDON – Striker Manchester City, Erling Haaland, sekali lagi mengukir namanya dalam buku sejarah Liga Inggris. Dalam pertandingan melawan Fulham di Craven Cottage, Rabu (3/12/2025) dini hari WIB, Haaland tidak hanya mencetak gol penting, tetapi juga memecahkan rekor yang telah bertahan selama tiga dekade, menjadikannya pemain tercepat yang menembus angka 100 gol sepanjang sejarah kompetisi tersebut.

Gol bersejarah tersebut tercipta setelah Jeremy Doku memberikan umpan tarik di dalam kotak penalti, yang kemudian diselesaikan dengan tendangan kaki kiri Haaland dan melengkapi kemenangan 5-4 Man City atas Fulham. Gol ini secara resmi menandai gol ke-100 Haaland di Premier League sejak kedatangannya pada musim panas 2022.

1. Mematahkan Rekor 30 Tahun Milik Alan Shearer

Kecepatan Haaland dalam mencapai 100 gol benar-benar mencengangkan. Pemain asal Norwegia ini hanya membutuhkan 111 pertandingan di kasta tertinggi sepak bola Inggris untuk mencapai tonggak sejarah tersebut.

Angka ini secara telak mematahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh legenda Inggris, Alan Shearer, selama 30 tahun. Shearer, yang dikenal sebagai salah satu striker terbaik Liga Inggris, membutuhkan 124 pertandingan untuk mencetak gol ke-100 pada Desember 1995.

Pencapaian Haaland ini juga jauh melampaui megabintang seperti Harry Kane (141 laga) dan bahkan Cristiano Ronaldo. Sebagai perbandingan, Ronaldo membutuhkan 223 pertandingan untuk mencetak 100 gol Premier League-nya, yang ia capai pada April 2022 saat bermain untuk Manchester United.

Erling Haaland. (Foto: Instagram/mancity)
Erling Haaland. (Foto: Instagram/mancity)

Berikut perbandingan pemain tercepat yang mencapai 100 gol di Liga Inggris:

Erling Haaland   111

Alan Shearer      124

Harry Kane          141

Sergio Aguero   147

Thierry Henry    160

 

