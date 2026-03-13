Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Paul Munster Bongkar Kunci Sukses Bhayangkara FC Menang Comeback 2-1 atas Arema FC

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |01:05 WIB
Paul Munster Bongkar Kunci Sukses Bhayangkara FC Menang Comeback 2-1 atas Arema FC
Bhayangkara FC menang dramatis 2-1 atas Arema FC di lanjutan Super League 2025-2026. (Foto: iLeague)
A
A
A

PELATIH Bhayangkara FC, Paul Munster, mengungkap kunci kemenangan atas Arema FC dalam lanjutan Super League 2025-2026. Ia menyebut perubahan taktik menjadi pembeda sehingga membuat timnya menang comeback

Bhayangkara FC menang tipis 2-1 saat menjamu Arema FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Selasa 10 Maret 2026 malam WIB. Skuad berjuluk The Guardian of Saburai itu sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Joel Vinicius (45+1’). 

Suasana laga Bhayangkara FC vs Arema FC di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/aremafcofficial)

Akan tetapi, Bhayangkara FC bangkit di babak kedua berkat gol Privat Mbarga (76') dan Moussa Sidibe (88' P). Armada Paul Munster berhasil memanfaatkan jumlah pemain setelah dua pemain Arema FC, Pablo Oliveira (45+8’) dan Dalberto (70’), diganjar kartu merah. 

1. Arema FC Sulit Dikalahkan meski Kalah Jumlah Pemain

Paul Munster mengatakan meski timnya unggul jumlah pemain, Arema FC adalah tim yang sulit dikalahkan. Ia sangat senang bisa membawa Bhayangkara FC meraih kemenangan lima kali beruntun. 

"Arema FC adalah tim yang bagus, di babak pertama saya kurang senang dengan permainan kami. Setelah istirahat kami berbicara sedikit soal taktik, kami mengubah cara bermain kami," kata Paul Munster, Okezone mengutip dari laman I.League.

"Sehingga kami dapat melakukan comeback, yang terpenting kami meraih 3 poin untuk kelima kalinya," sambung juru taktik asal Irlandia Utara ini.

 

Halaman:
1 2
      
