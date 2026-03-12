Bintang Persija Jakarta Allano Lima Jadi Raja Kartu Kuning di Super League 2025-2026, Begini Reaksi Bambang Pamungkas

BINTANG Persija Jakarta, Allano Lima, menjadi raja kartu kuning di Super League 2025-2026. Manajemen Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- lewat Bambang Pamungkas pun bereaksi.

Persija Jakarta memastikan sudah memberi teguran kepada sang pemain. Kini, manajemen pun mencari solusi untuk meredam catatan negatif pemain asal Brasil tersebut.

1. Pemain Penting

Allano merupakan salah satu pemain penting yang dimiliki Persija Jakarta. Namun di satu sisi, pemain berusia 30 tahun itu memiliki kebiasaan buruk. Emosinya kerap meledak, sehingga merugikan tim Macan Kemayoran.

Bayangkan saja, Allano total sudah mengoleksi 12 kartu kuning, menjadikannya sebagai raja kartu kuning di Super League musim ini. Statistik yang cukup disayangkan, mengingat performanya bersama Persija Jakarta sangat ciamik dengan kontribusi enam gol dan tujuh assist.

Allano pun tercatat sudah melewatkan tiga pertandingan bersama Persija Jakarta. Bahkan, bakal jadi empat kali karena dia dipastikan absen saat menghadapi Dewa United FC pada 15 Maret nanti akibat akumulasi kartu kuning.

2. Reaksi Persija Jakarta

Bambang Pamungkas selaku Direktur Olahraga Persija Jakarta, tak menampik bahwa Allano merupakan pemain penting Macan Kemayoran. Dia juga mengakui kalau pemain asal Brasil itu memang memiliki kepribadian yang unik.

"Jadi saya punya pengalaman bahwa setiap bintang itu memiliki kontroversinya masing-masing. Ada yang 'indisipliner', ada yang terlalu 'diam', ada yang dan sebagainya, banyak. Nah Allano ini adalah salah satu orang yang cukup ekspresif," kata Bambang Pamungkas, dikutip Kamis (12/3/2026).