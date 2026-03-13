Kisah Pilu Emil Audero, Catatkan Laga Ke-200 di Liga Italia dengan Kekalahan

MEDIA Italia, Calcio Cremonese, menyoroti penampilan ke-200 kiper Timnas Indonesia Emil Audero Mulyadi di Liga Italia. Media Italia itu menyayangkan laga yang harusnya bersejarah justru menjadi petaka bagi Emil Audero.

1. Catatkan Penampilan Bareng 5 Klub Berbeda

Emil Audero mencapai penampilan ke-200 di Liga Italia. Selama berkarier di Liga Italia, Emil Audero sudah bermain untuk lima klub yakni Juventus, Sampdoria, Inter Milan, Como 1907, dan Cremonese.

Sejak debut pada musim 2016-2017, Emil Audero mencatatkan penampilan terbanyak untuk Sampdoria (163). Sementara di Juventus, ia hanya tampil satu kali, tetapi menariknya itu adalah laga debutnya di Liga Italia.

Di Cremonese musim ini, Emil Audero menjadi penjaga gawang utama. Namun, penampilan ke-200 miliknya ternodai saat Cremonese tumbang dari Lecce (1-2) di Stadio Ettore Giardiniero, Via Del Mare, Italia pada Minggu 8 Maret 2026.

Calcio Cremonese menilai, Emil Audero tampil kurang baik dalam pertandingan itu. Kesalahan kiper Timnas Indonesia itu berbuah satu gol untuk Lecce.

"Penampilan ke-200 Emil Audero di liga utama juga tidak berjalan mulus," tulis Calcio Cremonese.

"Kiper asal Cremona itu melakukan kesalahan saat keluar dari sepak pojok yang berujung pada gol Pierotti, yang memecah kebuntuan untuk Lecce. Itu adalah momen penting dalam pertandingan, yang berkontribusi pada kekalahan tim Cremona tersebut," tambah tulisan tersebut.