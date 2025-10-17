5 Fakta Jelang Liverpool vs Manchester United di Liga Inggris 2025-2026: Anfield Tak Ramah untuk Setan Merah!

LIVERPOOL – Pekan kedelapan Liga Inggris 2025-2026 menyajikan salah satu laga paling dinanti, yakni Liverpool vs Manchester United di Stadion Anfield pada Minggu 19 Oktober 2025 pukul 22.30 WIB. Jelang laga krusial tersebut, ada sejumlah fakta menarik yang patut untuk diketahui.

Laga Liverpool vs Man United bisa dikatakan menjadi momentum krusial bagi kedua tim. Liverpool bertekad mengakhiri dua kekalahan beruntun, sementara Man United ingin memperbaiki rekor tandang mereka yang buruk.

Berikut 5 Fakta Jelang Liverpool vs Manchester United di Liga Inggris 2025-2026:

1. Dominasi Liverpool dalam 14 Pertemuan Terakhir

Liverpool menunjukkan dominasi luar biasa atas Manchester United di Liga Inggris. Dalam 14 pertemuan terakhir, The Reds hanya menelan satu kekalahan, sinya menang 7 kali dan imbang 6 kali. Satu-satunya kekalahan tersebut terjadi di Old Trafford pada Agustus 2022 dengan skor 1-2.

Sejak musim 2018-2019, ini menjadi rekor kekalahan paling sedikit yang diderita tim mana pun saat menghadapi Man United minimal tiga kali.

2. Kutukan Anfield bagi Setan Merah

Anfield menjadi stadion yang sangat sulit ditaklukkan Manchester United di kompetisi Liga Inggris. Setan Merah belum pernah menang dalam sembilan pertandingan liga terakhir mereka di Anfield.

Kemenangan terakhir Man United di Anfield terjadi pada Januari 2016, saat tim masih dilatih Louis van Gaal (1-0). Jika The Reds berhasil menghindari kekalahan lagi, Liverpool akan menyamai rekor Chelsea (10 laga dari 2002-2012) sebagai tim kedua yang tak terkalahkan dalam 10+ laga kandang beruntun melawan MU.

Fans Liverpool Anfield

3. Man United Terancam Pecahkan Rekor Buruk Laga Tandang

Performa tandang Manchester United musim ini sangat mengkhawatirkan. Mereka tanpa kemenangan dalam delapan laga tandang terakhir di Liga Inggris (Imbang 2, Kalah 6) sejak mengalahkan Leicester City 3-0 pada Maret lalu.

Jika gagal menang di Anfield, Man United akan menyamai atau mendekati rekor terpanjang tanpa kemenangan tandang di liga (11 laga), yang terakhir dicatatkan pada September 1989 di era Sir Alex Ferguson.