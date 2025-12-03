Jadi Kandidat Kuat Pengganti Arne Slot di Liverpool, Begini Respons Steven Gerrard

LIVERPOOL – Masa depan Arne Slot di kursi kepelatihan Liverpool kini berada di ujung tanduk menyusul performa buruk The Reds dalam beberapa pertandingan terakhir. Di tengah situasi kritis ini, legenda Liverpool, Steven Gerrard disebut-sebut harus bersiap menerima panggilan telepon dari Anfield.

Spekulasi ini diungkapkan oleh Rio Ferdinand, yang yakin Gerrard bisa didatangkan untuk menstabilkan kembali kondisi Liverpool yang melempem di awal musim 2025-2026.

Ya, Liverpool sedang melalui periode suram, hanya memenangkan dua dari lima pertandingan terakhir mereka di Liga Inggris. The Reds kini terdampar di posisi kedelapan klasemen, terpaut sembilan poin dari Arsenal di puncak, dan kondisi itu memicu keraguan serius terhadap kemampuan Slot.

1. Respons Gerrard Dikaitkan dengan Liverpool

Melalui kanal YouTube-nya, Rio Ferdinand mengungkapkan bahwa ia telah menyarankan Gerrard untuk bersiap menjadi pelatih sementara (caretaker) Liverpool.

"Saya duduk di sana dan berkata kepadanya (Gerrard) saat makan beberapa waktu lalu, 'Dengar, kamu harus mengasah kemampuanmu, kawan. Asah peralatan itu dan siapkan, karena kamu bisa kembali sebagai bos interim,'" ungkap Ferdinand, dikutip dari Goal International, Rabu (3/12/2025).

Steven Gerrard

Ferdinand memprediksi tekanan dari para suporter akan terlalu besar bagi manajemen untuk mempertahankan Slot. Karena itulah, jika Slot dipecat, maka Gerrard harus berjaga-jaga jika dipanggil Liverpool.

"Dalam kondisi seperti itu, seseorang seperti Steven Gerrard ada di sana, seorang legenda klub... siap masuk dan menstabilkan kapal untuk mereka. Saya tidak akan terkejut jika Steven Gerrard mendapat panggilan," tambah Ferdinand.