Ini Alasan Jurgen Klopp Mustahil Kembali ke Liverpool meski Arne Slot Berpotensi Dipecat

LIVERPOOL– Isu kembalinya Jurgen Klopp ke Anfield sebagai pengganti Arne Slot mulai ramai dibicarakan. Kendati demikian, Jurnalis ternama The Telegraph, Sam Wallace, mengungkapkan Klopp kecil kemungkinannya akan kembali melatih Liverpool dalam waktu dekat.

Alasannya sederhana, sebab Klopp tetap berkomitmen penuh pada jabatannya saat ini, yakni sebagai Direktur Olahraga Global di Red Bull.

1. Komitmen Penuh Klopp di Red Bull

Kabar pergantian pelatih muncul karena hasil yang mengecewakan yang diraih Liverpool dalam beberapa laga terakhir. Tim berjuluk The Reds itu tercatat hanya memenangkan tujuh dari 13 pertandingan terakhir mereka Liga Inggris 2025-2026.

Meskipun Liverpool berhasil meraih kemenangan 2-0 atas West Ham akhir pekan lalu, Klopp mengisyaratkan komitmennya saat ini di luar lapangan lebih diutamakan.

Jurgen Klopp baru memulai pekerjaan barunya di Red Bull pada Januari 2025, enam bulan setelah meninggalkan Liverpool pada akhir musim 2023-2024. Sam Wallace menyebut meskipun Klopp baru-baru ini mengakui secara teoritis mungkin saja ia kembali ke Liverpool, pernyataan itu hanyalah sebatas kemungkinan, bukan keinginan.

Jurgen Klopp

Klopp disebut sangat terikat dengan perannya di Red Bull, di mana ia terlibat dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk peran manajerial. Contohnya, ia turut ambil bagian dalam keputusan pemecatan mantan pemain sekaligus temannya, Marco Rose, sebagai pelatih RB Leipzig pada Maret lalu.

Namun, Wallace juga memperingatkan kecilnya peluang Klopp kembali tidak serta merta membuat posisi Arne Slot aman. Meskipun Slot baru menggantikan Klopp tahun lalu, pemilik Liverpool, FSG, dikenal tanpa kompromi dalam mengambil keputusan demi kepentingan klub.