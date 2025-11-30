LONDON – Hasil West Ham United vs Liverpool di Liga Inggris 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadium of London, London, Inggris (30/11/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk The Reds.
Kedua gol Liverpool dicetak Alexander Isak (60’) dan Cody Gakpo (90+2’). Kemenangan ini sedikit menghapus dahaga sang juara bertahan.
Jalannya Pertandingan
Penampilan dominan ditunjukkan Liverpool. Baru empat menit, Isak mengancam lewat tembakan dari luar kotak penalti. Sayangnya, bola melambung tinggi.
Menit ke-21, striker asal Swedia itu kembali melepaskan tembakan. Kali ini, Alphonse Areola dengan gemilang menyelamatkan gawangnya.
Kiper berpaspor Prancis itu kembali beraksi di menit ke-39. Areola menepis dengan brilian sepakan Florian Wirtz dari dalam kotak penalti. Skor 0-0 pun bertahan hingga rehat.
Usai balik dari ruang ganti, penampilan Liverpool tak berubah. Menit ke-50, Gakpo melepaskan tendangan jarak jauh yang tidak menemui sasaran.