HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil West Ham United vs Liverpool di Liga Inggris 2025-2026: Bangkit, The Reds Menang 2-0

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |23:13 WIB
Hasil West Ham United vs Liverpool di Liga Inggris 2025-2026: Bangkit, <i>The Reds</i> Menang 2-0
Liverpool menang 2-0 atas West Ham United di kandang lawan (Foto: X/@LFC)
LONDON – Hasil West Ham United vs Liverpool di Liga Inggris 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadium of London, London, Inggris (30/11/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk The Reds.

Kedua gol Liverpool dicetak Alexander Isak (60’) dan Cody Gakpo (90+2’). Kemenangan ini sedikit menghapus dahaga sang juara bertahan.

West Ham United vs Liverpool di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: X/@LFC)
West Ham United vs Liverpool di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: X/@LFC)

Jalannya Pertandingan

Penampilan dominan ditunjukkan Liverpool. Baru empat menit, Isak mengancam lewat tembakan dari luar kotak penalti. Sayangnya, bola melambung tinggi.

Menit ke-21, striker asal Swedia itu kembali melepaskan tembakan. Kali ini, Alphonse Areola dengan gemilang menyelamatkan gawangnya.

Kiper berpaspor Prancis itu kembali beraksi di menit ke-39. Areola menepis dengan brilian sepakan Florian Wirtz dari dalam kotak penalti. Skor 0-0 pun bertahan hingga rehat.

Usai balik dari ruang ganti, penampilan Liverpool tak berubah. Menit ke-50, Gakpo melepaskan tendangan jarak jauh yang tidak menemui sasaran.

 

Telusuri berita bola lainnya
