HOME BOLA LIGA ITALIA

Jay Idzes Ajak Pemain Como 1907 Lyfe Oldenstam Perkuat Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |11:21 WIB
Jay Idzes Ajak Pemain Como 1907 Lyfe Oldenstam Perkuat Timnas Indonesia?
Jay Idzes (kiri) berpotensi ajak Lyfe Oldenstam gabung Timnas Indonesia. (Foto: @comofootballindonesia)
JAY Idzes ajak pemain Como 1907 Lyfe Oldenstam memperkuat Timnas Indonesia? Sabtu, 29 November 2025 menjadi hari yang istimewa bagi Lyfe Oldenstam. Sebagai pemain yang tumbuh dan besar di Belanda, Lyfe Oldenstam bahagia bertemu salah satu pemain didikan sepakbola Belanda, Jay Idzes.

Saat ini karier Jay Idzes masih jauh di atas Lyfe Oldenstam. Jay Idzes dalam dua musim terakhir eksis di kasta teratas sepakbola Italia, Serie A.

Jay Idzes berpotensi ajak Lyfe Oldenstam (kanan) perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@comofootballindonesia)
Jay Idzes berpotensi ajak Lyfe Oldenstam (kanan) perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@comofootballindonesia)

Sementara Lyfe Oldenstam saat ini berstatus pemain Como U-19 (Primavera). Lyfe Oldenstam yang baru pada musim panas 2025 gabung Como U-19 bertanya banyak kepada Jay Idzes, khususnya soal adaptasi di Italia.

“Bertemu Jay Idzes adalah pengalaman yang sangat berharga. Kami berbicara tentang arti beradaptasi dan berkembang di negara baru. Jay sudah lebih dari dua tahun di Italia, kemampuan bahasa Italia-nya sangat baik, dan saya juga terus berusaha memperbaiki kemampuan saya,” kata Lyfe Oldenstam, Okezone mengutip dari Como Football Indonesia, Minggu (30/11/2025).

“Kami menemukan kesamaan pada akar Indonesia kami, berbagi cerita tentang keluarga dan apa yang membuat Indonesia begitu istimewa,” lanjut Lyfe Oldenstam.

1. Darah Indonesia Lyfe Oldenstam

Seperti Jay Idzes, Lyfe Oldenstam juga memiliki darah Indonesia. Ia memilih darah Indonesia dari keturunan sang ibu, yang mana kakek dan neneknya berasal dari Jakarta. Setelah pertemuan itu, Lyfe Oldenstam tak segan memuji kualitas Jay Idzes.

 

Telusuri berita bola lainnya
