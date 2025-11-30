Link Live Streaming Madura United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026, Klik di Sini!

Simak link live streaming Madura United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 di dalam artikel ini (Foto: Persib Bandung)

PAMEKASAN – Madura United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026

Laga Madura United vs Persib Bandung merupakan matchday 14 Super League 2025-2026. Duel akan berlangsung di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur, Minggu (30/11/2025) pukul 19.00 WIB.

1. Performa Terbaik

Bojan Hodak mengatakan, Persib akan menampilkan performa terbaiknya untuk meraih hasil maksimal. Apalagi, mereka selalu memetik tiga poin dalam empat laga terakhir di semua kompetisi.

Menurut Hodak, timnya sudah melakukan persiapan dengan cukup baik untuk melawan Madura United. Ia berharap para pemain bisa menerapkan instruksi yang diberikan dengan sebaik mungkin.

"Kami juga membenahi kekurangan-kekurangan yang ada. Tim siap bertanding. Pemain tampil maksimal untuk mendapatkan hasil terbaik," kata Hodak dilansir dari laman Persib, Minggu (30/11/2025).