Tanpa Wiliam Marcilio di Laga Madura United vs Persib Bandung, Bojan Hodak: Siap Raih Hasil Terbaik!

Bojan Hodak siap memberikan hasil terbaik untuk Persib Bandung saat bersua Madura United. (Foto: Persib.co.id)

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, siap meraih hasil terbaik saat melawan Madura United malam ini. Ia siap memberikan hasil terbaik bagi Persib Bandung meski baru saja memulangkan salah satu pemain asingnya, Wiliam Marcilio, ke Bandung.

“Wiliam (Marcilio) saya kirim pulang ke Bandung, karena saya tidak senang dengan performanya,” kata Bojan Hodak, Okezone mengutip dari Simamaung, Minggu (30/11/2025).

Wiliam Marcilio dipulangkan ke Bandung. (Foto: Persib.co.id)

1. Bojan Hodak Waspadai Madura United

Persib Bandung akan menghadapi Madura United di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Madura, Minggu (30/11/2025) pukul 19.00 WIB. Bisa dibilang tim berjuluk Maung Bandung -julukan Persib Bandung- itu tidak dalam persiapan ideal.

Persib Bandung menjalani agenda yang padat. Thom Haye dan kawan-kawan baru menjalani laga kontra Lion City Sailors di Singapura dalam lanjutan Grup G AFC Champions League 2 2025-2026, Rabu 26 November 2025.

Bojan Hodak menyadari rintangan berat yang akan dihadapi timnya. Terlebih, Madura United dinilai bukan lawan yang mudah dikalahkan, mengingat mereka memiliki nakhoda baru.

"Madura United adalah tim yang bagus. Mereka juga mendatangkan pelatih baru,” kata Bojan Hodak, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Minggu (30/11/2025).

“Kami juga baru bermain di ACL Two beberapa hari lalu dan langsung ke sini," lanjut juru taktik asal Kroasia ini.