Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tanpa Wiliam Marcilio di Laga Madura United vs Persib Bandung, Bojan Hodak: Siap Raih Hasil Terbaik!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |12:24 WIB
Tanpa Wiliam Marcilio di Laga Madura United vs Persib Bandung, Bojan Hodak: Siap Raih Hasil Terbaik!
Bojan Hodak siap memberikan hasil terbaik untuk Persib Bandung saat bersua Madura United. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, siap meraih hasil terbaik saat melawan Madura United malam ini. Ia siap memberikan hasil terbaik bagi Persib Bandung meski baru saja memulangkan salah satu pemain asingnya, Wiliam Marcilio, ke Bandung.

“Wiliam (Marcilio) saya kirim pulang ke Bandung, karena saya tidak senang dengan performanya,” kata Bojan Hodak, Okezone mengutip dari Simamaung, Minggu (30/11/2025).

Wiliam Marcilio dipulangkan ke Bandung. (Foto: Persib.co.id)
Wiliam Marcilio dipulangkan ke Bandung. (Foto: Persib.co.id)

1. Bojan Hodak Waspadai Madura United

Persib Bandung akan menghadapi Madura United di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Madura, Minggu (30/11/2025) pukul 19.00 WIB. Bisa dibilang tim berjuluk Maung Bandung -julukan Persib Bandung- itu tidak dalam persiapan ideal. 

Persib Bandung menjalani agenda yang padat. Thom Haye dan kawan-kawan baru menjalani laga kontra Lion City Sailors di Singapura dalam lanjutan Grup G AFC Champions League 2 2025-2026, Rabu 26 November 2025. 

Bojan Hodak menyadari rintangan berat yang akan dihadapi timnya. Terlebih, Madura United dinilai bukan lawan yang mudah dikalahkan, mengingat mereka memiliki nakhoda baru. 

"Madura United adalah tim yang bagus. Mereka juga mendatangkan pelatih baru,” kata Bojan Hodak, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Minggu (30/11/2025). 

“Kami juga baru bermain di ACL Two beberapa hari lalu dan langsung ke sini," lanjut juru taktik asal Kroasia ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/49/3186815/wiliam_marcilio_dicoret_dari_skuad_persib_bandung_jelang_lawan_madura_united_wiliamm96-foMj_large.jpg
Respons Wiliam Marcilio Usai Dikeluarkan Bojan Hodak dari Skuad Persib Bandung Jelang Lawan Madura United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/49/3186789/jadwal_siaran_langsung_madura_united_vs_persib_bandung_persibcoid-C5Mq_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Madura United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Misi Bandung Lanjutkan Tren Kemenangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/49/3186778/bobotoh_cantik_nazwaa_saqinaa_prediksi_persib_bandung_menang_3_0_atas_madura_united-VOrj_large.jpg
Bobotoh Cantik Nazwaa Saqinaa Prediksi Persib Bandung Hajar Madura United 3-0 di Super League 2025-2026 Malam Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/49/3186707/persija_jakarta-ySFc_large.jpg
Takjub, Pelatih PSIM Yogyakarta Sandingkan Atmosfer SUGBK saat Lawan Persija Jakarta dengan 2 Klub Eropa!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/11/1649881/tottenham-hotspur-rasakan-4-kekalahan-beruntun-usai-takluk-menjamu-fulham-vra.webp
Tottenham Hotspur Rasakan 4 Kekalahan Beruntun usai Takluk Menjamu Fulham
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/lamine_yamal_mencetak_gol_perdana_di_camp_nou_saat.jpg
Hasil Lengkap Liga Spanyol: Barcelona Kudeta Real Madrid di Puncak, Atletico Raih 7 Kemenangan Beruntun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement