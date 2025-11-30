Bos Persija Jakarta Bicara soal Peluang Bongkar Skuad Asing

DIREKTUR Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, bicara soal peluang bongkar skuad asing. Dia mengatakan ada kemungkinan hal itu dilakukan.

Persija bisa membongkar skuad asing saat bursa transfer jeda musim 2025-2026 dibuka. Tetapi, semua itu menunggu evaluasi dari sang pelatih Mauricio Souza.

1. Target Tinggi

Prapanca mengatakan skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- harus terus meningkatkan performanya. Pasalnya, Persija punya target tinggi, yakni menjadi meraih gelar ke-12.

"Kami sudah ada pembicaraan dengan pelatih. Pelatih juga punya penilaian sendiri, tentunya dengan izin manajemen Persija yang akan diberikan secara final sebelum open window " kata Prapanca di Jakarta, Jumat 28 November 2025.

"Jadi, mungkin dalam waktu dekat atau minggu depan kita akan beritahukan siapa-siapa yang diperpanjang dan mana yang enggak," tambahnya.