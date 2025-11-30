Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bos Persija Jakarta Bicara soal Peluang Bongkar Skuad Asing

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |02:05 WIB
Bos Persija Jakarta Bicara soal Peluang Bongkar Skuad Asing
Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

DIREKTUR Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, bicara soal peluang bongkar skuad asing. Dia mengatakan ada kemungkinan hal itu dilakukan.

Persija bisa membongkar skuad asing saat bursa transfer jeda musim 2025-2026 dibuka. Tetapi, semua itu menunggu evaluasi dari sang pelatih Mauricio Souza.

Reaksi Berkelas Allano Lima Tampil Menggila hingga Bawa Persija Jakarta Menang 2-0 atas PSIM Yogyakarta di Hari Spesial

1. Target Tinggi

Prapanca mengatakan skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- harus terus meningkatkan performanya. Pasalnya, Persija punya target tinggi, yakni menjadi meraih gelar ke-12.

"Kami sudah ada pembicaraan dengan pelatih. Pelatih juga punya penilaian sendiri, tentunya dengan izin manajemen Persija yang akan diberikan secara final sebelum open window " kata Prapanca di Jakarta, Jumat 28 November 2025.

"Jadi, mungkin dalam waktu dekat atau minggu depan kita akan beritahukan siapa-siapa yang diperpanjang dan mana yang enggak," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/49/3186699/persija_jakarta-DBXI_large.jpg
Penyebab Persija Jakarta Susah Payah Kalahkan PSIM Yogyakarta di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/49/3186698/persija_jakarta_vs_psim_yogyakarta-8Ifv_large.jpg
Pelatih PSIM Yogyakarta Akui Ketangguhan Persija Jakarta: Mereka Layak Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/49/3186750/persis_solo_vs_psm_makassar-1Kt4_large.jpg
Hasil Persis Solo vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Juku Eja Menang Dramatis 4-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/49/3186736/malut_united_vs_arema_fc-OTkW_large.jpg
Gagal Kalahkan Arema FC, Pelatih Malut United Kecewa Berat
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/29/11/1649549/laga-persija-vs-psim-pecahkan-rekor-penonton-terbanyak-super-league-20252026-csm.webp
Laga Persija vs PSIM Pecahkan Rekor Penonton Terbanyak Super League 2025-2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/27/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza.jpg
Mauricio Souza Blak-blakan! Ogah Temui Pemain Persija, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement