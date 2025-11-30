DIREKTUR Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, bicara soal peluang bongkar skuad asing. Dia mengatakan ada kemungkinan hal itu dilakukan.
Persija bisa membongkar skuad asing saat bursa transfer jeda musim 2025-2026 dibuka. Tetapi, semua itu menunggu evaluasi dari sang pelatih Mauricio Souza.
Prapanca mengatakan skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- harus terus meningkatkan performanya. Pasalnya, Persija punya target tinggi, yakni menjadi meraih gelar ke-12.
"Kami sudah ada pembicaraan dengan pelatih. Pelatih juga punya penilaian sendiri, tentunya dengan izin manajemen Persija yang akan diberikan secara final sebelum open window " kata Prapanca di Jakarta, Jumat 28 November 2025.
"Jadi, mungkin dalam waktu dekat atau minggu depan kita akan beritahukan siapa-siapa yang diperpanjang dan mana yang enggak," tambahnya.