Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kiper PSIM Yogyakarta Merinding Lihat Atmosfer SUGBK di HUT Persija Jakarta

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |12:36 WIB
Kiper PSIM Yogyakarta Merinding Lihat Atmosfer SUGBK di HUT Persija Jakarta
Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA – Kiper PSIM Yogyakarta, Khairul Fikri, merinding melihat atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat hari ulang tahun (HUT) Persija Jakarta. Momen itu dirasakannya karena PSIM harus berhadapan dengan Persija tepat di hari spesial sang lawan itu.

Khairul tak menyangka bisa tampil di depan puluhan ribu suporter di stadion kebanggaan warga Jakarta itu. Dia tetap merasa takjub, meskipun laga berakhir memilukan untuk PSIM.

Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psimjogja_official)

1. PSIM Yogyakarta Kalah

PSIM Yogyakarta dikalahkan Persija Jakarta 0-2 di pekan ke-14 Super League 2025-2026. Pertandingan tersebut berlangsung di SUGBK, Jakarta pada Jumat 28 November 2025 malam WIB.

Laga ini menjadi spesial karena bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-97 Persija. Sebanyak 56 ribu penonton yang terdiri dari The Jakmania -suporter Persija- dan Brajamusti -suporter PSIM Yogyakarta- hadir langsung di stadion yang diresmikan pada 1962 tersebut.

Pertandingan ini juga menjadi spesial bagi Khairul Fikri. Kiper berusia 22 tahun itu untuk pertama kalinya dipercaya menjaga gawang Laskar Mataram -julukan PSIM Yogyakarta- untuk menggantikan Cahya Supriadi yang sedang menjalani tugas di Timnas Indonesia U-22.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/49/3186651/persija_jakarta-IEoC_large.jpg
Reaksi Berkelas Allano Lima Tampil Menggila hingga Bawa Persija Jakarta Menang 2-0 atas PSIM Yogyakarta di Hari Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/49/3186650/persija_jakarta-rIiP_large.jpg
Mauricio Souza Girang Bukan Main Bawa Persija Jakarta Menang di HUT Ke-97: Kami Kuat Sekali!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/49/3186626/persija_jakarta_vs_psim_yogyakarta-F8Yw_large.jpg
Pecah Rekor! Laga Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di SUGBK Catat Penonton Terbanyak di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/51/3186595/persija_jakarta_resmi_menjalin_kerja_sama_dengan_terengganu_fc-ckQ2_large.jpg
Persija Jakarta Resmi Kerja Sama dengan Terengganu FC, Siap Naik Level
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/29/51/1649551/daftar-wakil-indonesia-di-malaysia-open-2026-debut-super-1000-raymondjoaquin-noz.webp
Daftar Wakil Indonesia di Malaysia Open 2026: Debut Super 1000 Raymond/Joaquin
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/12/27/Reuters_Jurgen_Klopp.JPG
Drama Liverpool Memanas! Calon Pengganti Arne Slot Pernah Dipermalukan Jurgen Klopp
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement