Kiper PSIM Yogyakarta Merinding Lihat Atmosfer SUGBK di HUT Persija Jakarta

JAKARTA – Kiper PSIM Yogyakarta, Khairul Fikri, merinding melihat atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat hari ulang tahun (HUT) Persija Jakarta. Momen itu dirasakannya karena PSIM harus berhadapan dengan Persija tepat di hari spesial sang lawan itu.

Khairul tak menyangka bisa tampil di depan puluhan ribu suporter di stadion kebanggaan warga Jakarta itu. Dia tetap merasa takjub, meskipun laga berakhir memilukan untuk PSIM.

1. PSIM Yogyakarta Kalah

PSIM Yogyakarta dikalahkan Persija Jakarta 0-2 di pekan ke-14 Super League 2025-2026. Pertandingan tersebut berlangsung di SUGBK, Jakarta pada Jumat 28 November 2025 malam WIB.

Laga ini menjadi spesial karena bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-97 Persija. Sebanyak 56 ribu penonton yang terdiri dari The Jakmania -suporter Persija- dan Brajamusti -suporter PSIM Yogyakarta- hadir langsung di stadion yang diresmikan pada 1962 tersebut.

Pertandingan ini juga menjadi spesial bagi Khairul Fikri. Kiper berusia 22 tahun itu untuk pertama kalinya dipercaya menjaga gawang Laskar Mataram -julukan PSIM Yogyakarta- untuk menggantikan Cahya Supriadi yang sedang menjalani tugas di Timnas Indonesia U-22.