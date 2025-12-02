Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Khawatir Lihat Persija Jakarta ketimbang Borneo FC, Psywar Persib Bandung Dimulai?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |06:19 WIB
Bojan Hodak Khawatir Lihat Persija Jakarta ketimbang Borneo FC, Psywar Persib Bandung Dimulai?
Persija Jakarta diwaspadai pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. (Foto: Media Persija Jakarta)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung Bojan Hodak mengakui Borneo FC sebagai tim hebat, sekalipun baru saja menderita kekalahan perdana di Super League 2025-2026 (tumbang 0-1 dari Bali United). Namun, uniknya Bojan Hodak justru lebih mengkhawatirkan Persija Jakarta ketimbang Borneo FC.

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- musim ini tidak kalah solidnya dari Borneo FC. Hingga pekan ke-14 Super League 2025-2026, skuad asuhan Mauricio Souza ini duduk di posisi dua klasemen dengan 29 angka, hanya terpaut empat poin dari Borneo FC di puncak.

Persija Jakarta kini duduk di posisi 2 klasemen sementara Super League 2025-2026. (Foto: Media Persija Jakarta)
Sementara dengan Persib Bandung di posisi tiga, Persija Jakarta unggul empat angka. Hanya saja dengan catatan, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- memiliki tabungan dua pertandingan yang belum dimainkan.

“Meski rekornya terhenti (11 kemenangan beruntun), Borneo FC tetap tim yang bagus dan kami akan menghadapi laga yang berat. Meski begitu, saya lebih memikirkan Persija,” kata Bojan Hodak.

1. Psywar Bojan Hodak

Terlepas dari kekuatan utama Persija Jakarta musim ini yakni Brasil Connection, perkataan Bojan Hodak di atas berpotensi muncul sebagai bentuk psywar. Biar bagaimanapun, rival terdekat Persib Bandung saat ini adalah Persija Jakarta.

Jika Persib Bandung memenangkan dua laga tunda melawan Borneo FC (5 Desember 2025) dan Malut United (14 Desember 2025), Maung Bandung akan menyalip Persija Jakarta di klasemen sementara Super League 2025-2026. Puncaknya, mereka akan bertemu di ujung putaran pertama Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada 11 Januari 2026 pukul 15.30 WIB.

 

