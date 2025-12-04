Duo Brasil Kuasai Puncak! Maxwell dan Dalberto Bersaing Ketat di Daftar Top Skor Super League 2025-2026

PERSAINGAN sengit terjadi di papan atas daftar pencetak gol terbanyak Super League musim 2025-2026 hingga pekan ke-14. Dua penyerang asal Brasil, Maxwell Souza dari Persija Jakarta dan Dalberto Luan Belo dari Arema FC, tampil paling moncer dan kini mendominasi puncak klasemen gol sementara.

1. Maxwell Souza dan Dalberto Luan Bersaing Ketat

Menurut data yang dirilis oleh I.League, kedua bomber tersebut kini sama-sama mengoleksi total 10 gol. Gol ke-10 Maxwell Souza dicetak dalam pertandingan krusial saat Persija berhasil mengalahkan PSIM Yogyakarta 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno pada Jumat 28 November 2025.

Gol itu terasa sangat spesial karena selain mengunci kemenangan 2-0 untuk Persija, gol tersebut juga dipersembahkan saat klub Ibu Kota merayakan hari ulang tahunnya yang ke-97, disaksikan oleh 56.150 penonton yang mayoritas adalah suporter setia, The Jakmania.

Penyerang kelahiran Brasil itu sebelumnya juga menjadi kunci kemenangan Persija 3-1 atas Persik Kediri, dengan menyumbangkan satu gol. Maxwell bahkan sempat mencatatkan hattrick gemilang pada Pekan Ke-11 saat menjebol gawang PSBS Biak.

dalberto luan belo foto arema fc

Sementara itu, rekan senegaranya, Dalberto Luan Belo, sedikit melambat laju golnya sejak pekan Ke-12. Gol terakhir Dalberto tercipta pada 3 November, tepatnya saat ia berhasil membobol gawang Semen Padang FC di pekan ke-11.