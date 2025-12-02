Perasaan Thom Haye Usai Cetak Gol Perdana untuk Persib Bandung saat Bantai Madura United 4-1

PAMEKASAN – Gelandang Timnas Indonesia, Thom Haye, mengungkapkan kebahagiaannya usai mencetak gol debutnya untuk Persib Bandung. Haye turut mengapresiasi penampilan solid Pangeran Biru –julukan Persib– saat sukses membantai Madura United dengan skor telak 4-1 pada pekan ke-13 Super League 2025-2026.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, pada Minggu 30 November 2025 malam WIB, menunjukkan dominasi Persib sejak peluit awal dibunyikan. Pasukan Bojan Hodak berhasil unggul dua gol di babak pertama, berkat tendangan keras Luciano Guaycochea (menit 26) dan sundulan Federico Barba (menit 39).

1. Gol Debut Manis Thom Haye

Meskipun Madura United sempat memperkecil kedudukan lewat gol penalti Balotelli pada menit ke-69, Persib langsung merespons cepat. Hanya berselang satu menit, Uilliam (70’) kembali menjauhkan keunggulan Persib, sebelum akhirnya Thom Haye (74’) menutup pesta gol dengan mencetak gol perdananya di Super League musim ini.

Mantan pemain Almere City itu mengaku sangat gembira dengan hasil akhir dan performa timnya. Ia juga memberikan pujian khusus kepada rotasi pemain yang dilakukan pelatih Bojan Hodak.

Thom Haye di laga Madura United vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

"Saya sangat senang kami bisa mencetak dua gol pada babak pertama. Saya sangat senang dengan hasil ini,” kata Thom, dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (2/12/2025).

“Saya senang dan apresiasi pemain yang jarang turun. Mereka tetap bisa bermain bagus,” tambahnya.