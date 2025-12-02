Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Perasaan Thom Haye Usai Cetak Gol Perdana untuk Persib Bandung saat Bantai Madura United 4-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |01:01 WIB
Perasaan Thom Haye Usai Cetak Gol Perdana untuk Persib Bandung saat Bantai Madura United 4-1
Pemain Persib Bandung, Thom Haye. (Foto: Instagram/thomhaye)
A
A
A

PAMEKASAN – Gelandang Timnas Indonesia, Thom Haye, mengungkapkan kebahagiaannya usai mencetak gol debutnya untuk Persib Bandung. Haye turut mengapresiasi penampilan solid Pangeran Biru –julukan Persib– saat sukses membantai Madura United dengan skor telak 4-1 pada pekan ke-13 Super League 2025-2026.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, pada Minggu 30 November 2025 malam WIB, menunjukkan dominasi Persib sejak peluit awal dibunyikan. Pasukan Bojan Hodak berhasil unggul dua gol di babak pertama, berkat tendangan keras Luciano Guaycochea (menit 26) dan sundulan Federico Barba (menit 39).

1. Gol Debut Manis Thom Haye

Meskipun Madura United sempat memperkecil kedudukan lewat gol penalti Balotelli pada menit ke-69, Persib langsung merespons cepat. Hanya berselang satu menit, Uilliam (70’) kembali menjauhkan keunggulan Persib, sebelum akhirnya Thom Haye (74’) menutup pesta gol dengan mencetak gol perdananya di Super League musim ini.

Mantan pemain Almere City itu mengaku sangat gembira dengan hasil akhir dan performa timnya. Ia juga memberikan pujian khusus kepada rotasi pemain yang dilakukan pelatih Bojan Hodak.

Thom Haye di laga Madura United vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
Thom Haye di laga Madura United vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

"Saya sangat senang kami bisa mencetak dua gol pada babak pertama. Saya sangat senang dengan hasil ini,” kata Thom, dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (2/12/2025).

“Saya senang dan apresiasi pemain yang jarang turun. Mereka tetap bisa bermain bagus,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/49/3187086/alfeandra_dewangga_akhirnya_debut_di_super_league_2025_2026_bareng_persib_bandung-jgN8_large.jpg
Alfeandra Dewangga Jadikan Debut Bareng Persib Bandung sebagai Kado untuk Istri Tercinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/49/3187100/thom_haye_amat_girang_usai_membuka_rekening_golnya_bagi_persib_bandung_di_super_league_2025_2026-RhxM_large.jpg
Thom Haye Persembahkan Gol Perdananya di Persib Bandung untuk Keluarga Tercinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/49/3187093/berikut_empat_klub_top_super_league_yang_kepincut_dengan_ivar_jenner-8hFa_large.jpg
4 Klub Top Super League yang Kepincut dengan Ivar Jenner, Nomor 1 Makin Beraroma Belanda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/49/3187040/wiliam_marcilio_masa_depannya_di_persib_bandung_dipertanyakan_wiliamm96-IGBO_large.jpg
Bojan Hodak Bawa-Bawa Wiliam Marcilio Setelah Persib Bandung Menang 4-1 atas Madura United
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/51/1650197/pesan-hary-tanoesoedibjo-untuk-para-pemenang-kejurnas-pb-pobsi-prestasi-yang-perlu-diapresiasi-bxv.webp
Pesan Hary Tanoesoedibjo untuk Para Pemenang Kejurnas PB POBSI: Prestasi yang Perlu Diapresiasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/pelatih_psm_makassar_tomas_trucha.jpg
Pelatih PSM Makassar Yakin Timnas Indonesia U-22 Tembus Final SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement