Komentar Bojan Hodak Usai Persib Bandung Tampil Menggila dan Sukses Hajar Madura United 4-1

PAMEKASAN – Persib Bandung tampil dominan dan sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Madura United di pekan ke-14 Super League 2025-2026. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, pada Minggu, 30 November 2025, tersebut menjadi kemenangan kelima secara berturut-turut bagi Skuad Maung Bandung, sekaligus melanjutkan tren positif mereka di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

1. Hodak Puas dengan Performa Tim

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyatakan kegembiraannya melihat anak asuhnya tampil maksimal dan mencapai target tiga poin. Meskipun para pemainnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan, mereka mampu mencetak empat gol ke gawang lawan.

"Pertandingan yang bagus. Saya tahu pemain kelelahan tapi saya senang bisa memenangkan pertandingan dan mencetak empat gol," ujar Bojan Hodak usai laga, dikutip Senin (1/12/2025).

Hodak juga mengapresiasi penampilan pemain yang menjalani debutnya, seperti Alfeandra Dewangga dan Nazriel Alvaro. Meskipun masih ada catatan perbaikan, ia senang melihat kontribusi positif dari keduanya.

Bojan Hodak di sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

"Kami memang melakukan rotasi. Kami siapkan untuk menatap pertandingan selanjutnya, sehingga bisa menjaga kondisi pemain," tambahnya.