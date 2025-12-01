Efek Libur SEA Games 2025, Mauricio Souza Enggan Bertemu Pemain Persija Jakarta

PELATIH Persija Jakarta, Mauricio Souza, mengatakan tidak mau bersua timnya saat jeda Super League 2025-2026 pada awal hingga pertengahan Desember 2025. Mauricio Souza memilih beristirahat dengan menghabiskan waktu bersama keluarganya.

Super League 2025-2026 libur sekira dua minggu dikarenakan Timnas Indonesia U-22 berlaga dalam SEA Games 2025 Thailand pada 3-18 Desember 2025. Persija Jakarta baru turun kembali di pekan ke-15 Super League 2025-2026 saat tandang ke markas Semen Padang di Stadion H. Agus Salim, pada Senin 22 Desember 2025.

1. Beri Kebebasan ke Pemain Persija Jakarta Asalkan Lapor

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. (Foto: Instagram/@persija)

Mauricio Souza mengatakan jeda kompetisi akan dimanfaatkan melepas rindu dengan keluarganya. Ia pun memberikan kebebasan kepada para pemain saat jeda kompetisi.

"Setelah ini saya belum tahu. Tapi, jujur sekarang saya sedang tidak mau ketemu pemain. Saya mau bertemu keluarga," kata Mauricio Souza dalam konferensi pers kelar laga Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta.

"Terserah mereka mau ke mana sekarang, yang penting bilang ke saya," lanjut juru taktik asal Brasil ini.

2. Misi Persija Jakarta Lanjutkan Tren Kemenangan

Setelah waktu berlibur dinilai cukup, Mauricio Souza kembali menyiapkan Persija Jakarta dengan sebaik-baiknya. Tentunya supaya Persija Jakarta dapat melanjutkan catatan kemenangan di Super League 2025-2026.