Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Efek Libur SEA Games 2025, Mauricio Souza Enggan Bertemu Pemain Persija Jakarta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |00:02 WIB
Efek Libur SEA Games 2025, Mauricio Souza Enggan Bertemu Pemain Persija Jakarta
Mauricio Souza memilih beristirahat ketika Persija Jakarta diliburkan. (Foto: Persija.id)
A
A
A

PELATIH Persija Jakarta, Mauricio Souza, mengatakan tidak mau bersua timnya saat jeda Super League 2025-2026 pada awal hingga pertengahan Desember 2025. Mauricio Souza memilih beristirahat dengan menghabiskan waktu bersama keluarganya.

Super League 2025-2026 libur sekira dua minggu dikarenakan Timnas Indonesia U-22 berlaga dalam SEA Games 2025 Thailand pada 3-18 Desember 2025. Persija Jakarta baru turun kembali di pekan ke-15 Super League 2025-2026 saat tandang ke markas Semen Padang di Stadion H. Agus Salim, pada Senin 22 Desember 2025.

1. Beri Kebebasan ke Pemain Persija Jakarta Asalkan Lapor

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. (Foto: Instagram/@persija)
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. (Foto: Instagram/@persija)

Mauricio Souza mengatakan jeda kompetisi akan dimanfaatkan melepas rindu dengan keluarganya. Ia pun memberikan kebebasan kepada para pemain saat jeda kompetisi.

"Setelah ini saya belum tahu. Tapi, jujur sekarang saya sedang tidak mau ketemu pemain. Saya mau bertemu keluarga," kata Mauricio Souza dalam konferensi pers kelar laga Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta.

"Terserah mereka mau ke mana sekarang, yang penting bilang ke saya," lanjut juru taktik asal Brasil ini.

2. Misi Persija Jakarta Lanjutkan Tren Kemenangan

Setelah waktu berlibur dinilai cukup, Mauricio Souza kembali menyiapkan Persija Jakarta dengan sebaik-baiknya. Tentunya supaya Persija Jakarta dapat melanjutkan catatan kemenangan di Super League 2025-2026.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/49/3186911/persib_bandung_menang_4_1_atas_madura_united_di_super_league_2025_2026-pmjh_large.jpg
Hasil Madura United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Thom Haye Cetak Gol, Maung Bandung Menang 4-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/49/3186905/mauricio_souza_berharap_persija_jakarta_bisa_terus_bermain_di_jakarta-xpPd_large.jpg
Rasakan Main di SUGBK, Mauricio Souza Harap Persija Jakarta Stop Jadi Musafir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/49/3186902/persib_bandung_memimpin_2_0_atas_madura_united_di_babak_pertama-X1bi_large.jpg
Hasil Babak Pertama Madura United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Maung Bandung Memimpin 2-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/49/3186885/bali_united_menang_1_0_atas_borneo_fc_sekaligus_memutus_rekor_sempurna_tuan_rumah-UiRt_large.jpg
Hasil Borneo FC vs Bali United di Super League 2025-2026: Kalah 0-1, Catatan Sempurna Pesut Etam Terhenti!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/11/1650171/hasil-liga-inggris-manchester-united-comeback-dramatis-atas-crystal-palace-di-selhurst-park-eus.webp
Hasil Liga Inggris: Manchester United Comeback Dramatis atas Crystal Palace di Selhurst Park
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/shin_tae_yong.jpg
Komentar Mengejutkan Shin Tae-yong soal Gol Rizky Ridho yang Masuk Puskas Award
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement