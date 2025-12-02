Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persib Bandung vs Borneo FC: PT PBB Imbau Pusamania Jangan Datang ke Kota Kembang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |23:12 WIB
PT PBB mengimbau agar suporter Borneo FC yang bernama Pusamania tidak datang ke Bandung (Foto: Instagram/@pusamaniaidn)
BANDUNG - Vice President of Operations PT Persib Bandung Bermartabat, Andang Ruhiat, mengimbau suporter Borneo FC jangan bertandang ke Bandung. Hal itu guna mematuhi regulasi larangan bagi pendukung tim tandang yang masih berlaku di Super League 2025-2026.

Persib akan bersua Borneo FC dalam laga tunda Super League 2025-2026. Duel itu akan dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jumat 6 Desember 2025 malam WIB.

1. Regulasi

Thom Haye di laga Madura United vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/thomhaye)

Sebagaimana diketahui Super League 2025-2026 masih menetapkan aturan pertandingan tanpa kehadiran suporter tim tamu. Itu tercantum dalam Regulasi Liga 1 2025-2026 Pasal 5 tentang Keamanan dan Kenyamanan ayat 7, serta Pasal 141 Kode Disiplin PSSI Tahun 2023.

Andang mengatakan regulasi yang masih berlaku tentunya harus dipatuhi. Jadi, ia mengimbau suporter Borneo mengurungkan niat untuk datang ke Bandung.

"Sesuai regulasi, kami sangat berharap suporter Borneo FC tetap mendukung dari rumah saja. Cukup kirimkan energi positif untuk tim kebanggaannya tanpa hadir di stadion," ujar Andang dilansir dari laman Persib, Selasa (2/12/2025).

Lebih lanjut, Andang menegaskan klub berkomitmen mendukung penuh penerapan aturan tersebut. I League sebagai penyelenggara terus menjalankan pengawasan agar kompetisi berlangsung aman, tertib, dan nyaman bagi semua pihak, mulai dari pemain, perangkat pertandingan, hingga suporter.

 

